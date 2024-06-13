Чи буде російський наступ на Сумщині: прогноз від військового з передової

Старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО зазначив, що теоретично, якщо б з українського боку не було засобів ураження, то РФ змогла б швидко підтягнути необхідні сили, але зараз це їй буде непросто зробити.

Наступ ворога на Сумщині залежить від наших дій, від нашої готовності.

Про це заявив старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр у проєкті "Спостережний пост" від воєнної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Наступ взагалі залежить від наших дій, від нашої готовності. Тобто ворог приймає рішення від того, наскільки ми слабі і робить атаку якраз в той момент, коли ми слабі. Правда вони можуть і не раціонально діяти, але в даному випадку, коли про Сумщину говорили, як про можливий напрямок ворожої атаки, то зараз ситуація кардинально інша, ніж до того. Тобто достатньо живої сили, техніки, засобів ураження нашого боку. При тому, що там ми поки що не спостерігаємо, я так розумію, що всі сили вони в основному відтягнули на Харків", – каже він.

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Старший сержант зазначив, що теоретично, якщо б з українського боку не було засобів ураження, то РФ змогла б швидко підтягнути необхідні сили, але зараз це їй буде непросто зробити.

"Те, що ми спостерігаємо за допомогою наших БПЛА глибиною розвідки 10-15 кілометрів як мінімум – скупчення підрозділів не відбувається. Тому навіть якщо буде прийнято рішення підходити, то це буде важко їм зробити, підвести свої підрозділи, оскільки вони одразу опиняться під вогнем", – пояснив Олександр.

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Нагадаємо, на тлі загрози нового наступу РФ – уже на Сумську область – військові розповіли, чи побудовані фортифікаційні укріплення і чи вдасться стримати ворога у разі навали.

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