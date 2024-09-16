Чи буде ще одна велика хвиля мобілізації в РФ: думка американського офіцера

Ліам Коллінз вважає, що Путін боїться оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ через брак підтримки серед політичних еліт та населення.

Російський диктатор Путін не наважиться офіційно оголошувати ще одну хвилю мобілізації в РФ.

Про це ексклюзивно для ТСН.ua заявив доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні.

"Якби Путін знав, що може мобілізувати більшу силу, він би це зробив, але він не вірить, що має підтримку (чи політичної еліти, чи російського населення) та здатність озброїти та екіпірувати (нових мобілізованих – Ред.), якби він це зробив", – заявив Коллінз.

Раніше Ліам Коллінз розповів, чому Захід боїться давати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ. Також він пояснив, як вплинуть на фронт удари вглиб території РФ.

Крім того, Коллінз поділився думкою, що може змінити ситуацію на фронті на користь України.

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