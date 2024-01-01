Чи буде в Україні блекаут: як відновлювали електрику після обстрілів та чого очікувати

Російські терористи минулого року намагались знищити українську енергетичну інфраструктуру. Через це українці змушені були сидіти без електрики. Прогноз на цю зиму був жахливим, але енергетики заспокоювали. Мовляв, ворог не покаже нам нічого нового із чим би ми не впорались.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.

Росія випустила по енергетиці в Україні понад тисячу ракет і дронів

Іноді ми все ще згадуємо слово "блекаут". І в архівах ТСН переглядаємо лайфхаки - як вижити без електрики. Усі ці поради з власного досвіду.

Енергетичний терор росіян - це 33 масовані атаки, понад тисяча ракет і дронів, 270 з яких влучили у ціль. Такого не переживала жодна країна у світі - в результаті цих атак та окупації українська енергосистема втратила майже всю теплову генерацію, половину атомки та 45% магістральних мереж.

Однак, передусім ці цифри лякали енергетиків та фінансових менеджерів енергокомпаній, бо розуміли, скільки часу і грошей потрібно на відновлення.

Блекаут

"Тільки на цей рік необхідно 3,4 мільярди доларів США, щоб просто підготуватись до осінньо-зимового періоду", - каже заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров.

Підготовка до нового опалювального сезону на цей раз потребувала набагато більше зусиль, ніж зазвичай. Тож в літо країна увійшла з масштабними ремонтами і новими тарифами на світло.

Як Україна "полювала" за трансформаторами

"А от наскільки це непросто - лагодити зруйноване росіянами, чому це довго і дуже дорого - особисто я усвідомила лише тоді, коли на власні очі побачила - як в нашу країну потрапляють трансформатори - тобто ті самі пристрої без яких не існує жодна енергосистема світу. Наша знімальна група стала єдиною у всьому світі, яка змогла зафіксувати цю таємну операцію", - каже Ірина Прокоф'єва.

За трансформатором полювали багато країн, але тільки Україні вдалося його перехопити. На своє місцепризначення він їхав кілька тижнів і для цього потрібно було вигадати унікальну конструкцію, перекривати траси і вимикати світло. А щоб його встановити - знадобився окремий проект і будівельний майданчик.

Удари по трансформаторах

Але це було б неможливо, якби не ті, хто допоміг Україні вистояти у цій боротьбі за світло. Грошима, організацією закупівель, обладнанням. Загалом до цього долучилися майже 3 десятки країн. І, здається, тільки тоді вони усвідомили, що вигідніше надати надійний захист, ніж лагодити розбите.

В цю зиму Україна входила з жахливими прогнозами від розвідки: Росія спробує розіграти сценарій блекауту вдруге.

"Спроби були й продовжуються. Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака — це випробування для ППО", - каже представник ГУР Андрій Юсов.

Цієї зими наше небо захищене від російського руйнівного брухту набагато краще. Завдяки нашій дипломатії, яка вела переговори та союзникам, які надавали усе що можуть та мають. І тепер в нас направду унікальна українська ППО. Адже такого різноманітного набору систем для захисту неба немає ніде у світі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого досвіду немає жодна країна! Спрацювали професійна на всіх рівнях!

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та показали головну ялинку України.

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