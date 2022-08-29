Чи буде в Україні дефіцит овочів та фруктів та на які ціни чекати восени та взимку: прогноз експерта

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, чи буде дефіцит продуктів в Україні восени і взимку та що буде з цінами на овочі та фрукти.

Про це він сказав 29 серпня в ефірі телемарафону.

Щодо дефіциту, то за словами, Дорошенка, його точне не буде.

"Навіть якщо не вистачає українського, попри те, що населення України суттєво зменшилось через виїзд за кордон, ми побачили, що імпорт швидко заміщає українську продукцію. Це погано, але він зникне одразу, як тільки з'явиться наша вітчизняна продукція", - пояснив він.

Щодо зростання цін, то у липні ми побачили, на жаль здорожчання, тобто була інфляція. У серпні скоріше за все ми також побачимо зростання цін, але не таке суттєве як попередні місяці, а от у вересні можливе здешевшання, прогнозує голова Асоціації постачальників торговельних мереж.

"А от у вересні буде така цікава річ, що більшість господарств фермерських та великих приватних не будуть закладати, я говорю про овочі, фрукти, яблука, їх на зберігання, оскільки ніхто сьогодні, по-переше, не може сказати, яка буде ціна, скільки будуть коштувати енергоносії для бізнесу. По-друге, ніхто не знає, чи прилетить ракета, і тому усі будуть намагатися не зберігати, а продати. Тому у вересні можливий спад цін. А от вже жовтень, листопад і грудень, тут, на жаль, вже буде здорожчання", - зазначає Дорошенко.

Водночас він додає, що чим більше податків буде в країні сплачуватися і чим більше буде надходжень від митниці та наших закордонних партнерів, тим меншим буде зростання цін. Бо, якщо ми не зможемо забезпечити себе надходженнями власними, доведеться ще більше друкувати коштів і тоді інфляція до кінця року може додати 10% і більше відсотків, а продукти будуть дорожчати на стільки, на скільки буде інфляція в нашій країни плюс, може ще 1%, 2%, 3%.

Раніше стало відомо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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