Чи буде в Україні сплеск народжуваності після війни: демограф ошелешив відповіддю

Демограф вважає, що після війни народжуваність зросте, проте показники будуть не дуже суттєвими.

Демограф, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що після війни зростуть показники народжуваності, проте вони будуть недостатніми.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Експерт зазначив, що показники народжуваності залежатимуть від того, скільки в країні триватиме війна.

"Після війни ми прогнозуємо підвищення рівня народжуваності. Це пов’язано з тим, що буде відбуватися реалізація відкладених народжень –"компенсаційне підвищення". Тобто ті народження, які люди відклали до закінчення війни. Але чим довше триватиме війна, тим меншим буде ефект від компенсаційного підвищення народжуваності. Це відбувається тому, що з часом реалізація певних настанов у людей змінюється, а також змінюються обставини. Частина людей, ті що планували народити – старішають, а молодих пар, які входять у шлюбний вік, в абсолютному числі стає менше. Тому можна сказати, що після війни підвищення народжуваності відбудеться, але буде не дуже великим", - пояснив він.

Демограф зазначив, що для того, щоб населення не скорочувалось, потрібно, щоб 100 жінок народжували 220 дітей.

"За оптимістичним сценарієм прогнозуємо, що 2030 року в Україні буде 140 дітей на 100 жінок, за середнім варіантом –120, а за песимістичним – 105. У будь-якому випадку це менше, ніж потрібно для того, щоб чисельність населення не скорочувалася за рахунок природного чинника", - зазначив Олександр Гладун.

Інтерв'ю з Олександром Гладуном можна прочитати за посиланням.

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