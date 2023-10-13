Чи буде в Україні світло та тепло за найгіршого сценарію через обстріли РФ: у держкомпаніях відповіли

Україна готується до ще одного складного опалювального сезону.

Група компаній "Нафтогаз" цього року почала видобувати на сім відсотків більше українського газу, ніж торік. Про це під час Міжнародного економічного форуму заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Зокрема завдяки цьому Україна планує пройти наступну зиму без імпорту блакитного палива. Урядовці та учасники енергетичного ринку запевняють - враховуючи досвід торішніх блекаутів, наша країна тепер значна краще підготовлена до можливих атак росіян і тому в оселях українців має бути світло та тепло.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Іноземні компанії орендують підземні газові сховища України

Зима, що наближається і захист українських енергетичних об'єктів, у центрі уваги Київського міжнародного економічного форуму. Керівники міністерств та енергетичних компаній запевняють, що у холодну пору року енергетична система України витримає.

"Ми можемо бути газовим сейфом Європи, ми сьогодні вже виконуємо цю функцію: більше газу зберігають, незважаючи на військові ризики, європейські компанії в наших сховищах. Цей тренд буде безумовно продовжуватися", - каже очільник уряду Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Урядовий портал

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов розповідає, що з початком повномасштабної агресії іноземні компанії не ризикували орендувати українські підземні газосховища. Але згодом - відновили контракти.

Україна буде з газом та світлом навіть за найгіршого сценарію

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідає: зважаючи на ймовірні російські обстріли енергооб'єктів, його колеги моделюють найгірший сценарій. І мають стриманий оптимізм.

"Це моделювання показує, що ми цей найхолодніший день проходимо, але напевне з застосуванням певних факторів, які можуть подолати вірогідний дефіцит. Це - імпорт електроенергії, включення додаткових блоків на газу", - зазначає Володимир Кудрицький.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Кудрицького

Щоб навіть під час масованої атаки українці були з тепло і світлом, працюють і фахівці "Нафтогазу". Вони здійснили захисні роботи на енергетичній інфраструктурі. Йдеться, як про фізичний захист мережі, так і про дезорієнтацію ворожих безпілотників. Виконує "Нафтогаз" і зобов'язання перед західними інституціями. Зокрема, НАК чи не першою з найбільших державних компаній провів реформу корпоративного управління.

Ця компанія також працює над якомога ширшим використанням альтернативних джерел енергії - зокрема сонця та вітру. Ці проєкти розширяться одразу після перемоги - каже Чернишов, коли наші війська виженуть окупантів із особливо придатних для сонячних та вітряних електростанцій східних та південних регіонів України.

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Нагадаємо, у ГУР вказали на ознаки підготовки Росією нових масштабних ударів по енергосистемі.

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