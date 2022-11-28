Чи буде взимку контрнаступ: полковник ЗСУ в запасі Світан розповів, чого очікувати

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, що Силам оборони України взимку простіше вести наступ на російські позиції.

Про це він сказав у інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

"Зимою здійснювати наступ - це пріоритетна мета, бо довші ночі, є великий перепад температури і ми можемо дальше бачити. Адже немає зеленого листя, а тому вкритись росіянам практично немає де: вони видаватимуть себе пунктами обігріву. У нас є системи із інфрачервоним баченням, а тому ми в нічний час можемо краще бачити і довше працювати на знищення росіян. Щоб уникнути великих втрат, у нас є далекобійна артилерія. Тобто нам дуже вигідний неконтактний бій, неконтактний наступ. А тому оптимальний варіант під час морозів вести наступ, головне, щоб не було дощів. Наступ тоді можна проводити навіть по полях, коли промерзло кілька десятків метрів землі. Це втримає нашу броню", - сказав Світан.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Окупанти рушили на Україну з півночі, півдня та сходу. ЗСУ провели успішні контрнаступи на півночі України, Харківському та Херсонському напрямках.

Американський Інституту вивчення війни (ISW) вважає, що ЗС РФ усвідомлюють, що Сили оборони можуть форсувати річку Дніпро та проводити контрнаступальні операції у східній частині Херсонській області, що може загрожувати всім критичним наземним лініям зв’язку з Криму на материк.

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