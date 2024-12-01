Чи буде замороження війни та що це може означати для України: військова відповіла

Дуже схоже на те, що Україну чекає замороження війни. Якщо згадувати як це було в першу фазу війни, будь-яка заморозка призводить до того, що Росія збирається, акумулює ресурс і наносить наступний удар.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловила волонтерка, військова, активістка Майдану Леся Литвинова.

“А ми що робимо? Ми готуємось до шашликів, копаємо городи і нам здається, що на цьому все і нас, слава тобі Господи, принесло. Я боюсь цього. Я боюсь того, що якщо буде заморозка війни, всюди будуть казати саме з цим формулюванням: “заморозка конфлікту”, це призведе до того, що Росія зможе накопичити більше ресурсу ніж в них зараз є, вдарити ще раз”, — каже військова.

Леся Литвинова і Наталя Нагорна / Скриншот із відео ТСН

Втім, за її словами, ворог вдарити так, що ми не зможемо відбитися ні з якою підтримкою.

“Ти ж бачиш, що зараз — така собі війна на виснаження, у кого першого закінчиться ресурс. Там він теж не безкінечний, їм доводиться накопичувати ракети для того, аби нанести удари. Вони залучили своїх маленьких друзів до мобілізації. Я взагалі не уявляю, як вони будуть воювати, якщо чесно. Але це говорить про те, що в них теж мобілізаційний ресурс почав давати збої”, — розповіла Леся Литвинова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В РФ НЕ ВСЕ ДОБРЕ З МОБІЛІЗАЦІЄЮ! ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ! ЩО ДАСТЬ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова інтерв'ю

Читайте також: