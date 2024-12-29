Чи буде “замороження” війни в Україні: військовий відверто відповів

Навіть якщо все йде до якихось переговорів, треба розуміти що переговори — це не моментальне завершення бойових дій. Бувають випадки, коли переговори тривають навіть не один рік. І такі випадки в історії дуже часто бувають.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий 80-ї десантно-штурмової бригади Ярослав Вакалюк.

“Тому те, що там планується, що Трамп прийде, порядок наведе і 28 січня нас поставлять і скажуть: все, сьогодні перестаньте стріляти… Ну ви ж розумієте…” — каже військовий.

За його словами, розмови про швидке завершення війни можуть бути “заколисуванням” для людей.

“Ця інформація, напевно хочеться в неї вірити. Але вона трохи заколисує. Тому що уявіть собі людину, яка зараз цивільна, але теоретично може бути найближчим часом мобілізована. Яка в неї буде має бути хоча б мінімальна мотивація захищати країну, коли він розуміє, що всі хто тільки може говорить про те, що 28 січня зупиняться будь-які бойові дії? А він, грубо кажучи, думає так: а мене 15 січня виведуть в зону бойових дій. Є цілих 13 днів, коли мене можуть вбити. І тому я буду там максимально щось робити, щоб не захищати країну”, — каже Ярослав Вакалюк.

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