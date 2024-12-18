Чи буде "заморожування" війни Росії проти України: експерти озвучили несподівані сценарії

Після того як представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя заявив, що Росію не влаштують жодні сценарії із заморожування конфлікту в Україні, що "нам (Росії — Ред.) таке не підходить", українські експерти назвали сценарії найближчих дій путінської армії.

"Всі ці заяви представника Росії в першу чергу орієнтовані на внутрішнього споживача. Для того, щоб по всіх федеральних каналах продемонстрували "стійку та непохитну позицію Російської Федерації", яка вимагає максимум. Росіяни можуть вимагати абсолютно нереальних речей, але ніхто з росіян не може гарантувати, що їхні забаганки, мрії, сподівання стануть реальністю", — розповів в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

До цього експерт додає наступне: "Тому єдиний аргумент, який зараз є допоміжним українським силам оборони та російській окупаційній армії — це аргумент сили. Він з’являється, виходячи з наявності ресурсів".

На думку Селезньова, слова Небензі про "нам таке не підходить" можуть свідчити про те, що Росія у такий спосіб заявляє про свою готовність до перемовин: "Росія шукає варіанти для виходу на переговорний трек. Якби у них все було б добре, то навряд чи така дискусія відбувалася б взагалі".

Трохи більше місяця до інавгурації Трампа

За словами Селезньова, не виключається ще більше загострення війни до інавгурації Дональда Трампа.

"Трамп заявляє, що він разом зі своєю командою першочергово займеться владнанням російсько-українського протистояння", — каже Селезньов.

Та додає: "Очевидно, щоб у сторін війни були найбільш вигідні і потужні перемовні позиції, вони будуть намагатись зробити якомога більше. Відповідно, Росія буде нас постійно атакувати, намагаючись зруйнувати нашу енергосистему, намагаючись просунутись якомога далі вглиб нашої території, а ми, відповідно, будемо знищувати їхні ресурси не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але й на території РФ. Тобто на це треба дивитись не через призму того, що попереду свята і можливі обстріли, а через призму того, що і ворог, і ми будуть намагатися в короткий термін часу завдати якомога більшої шкоди противнику".

Путін стає агресивнішим

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко каже, що заяви Небензі не мають відношення до конкретних військових дій.

"Ескалація вже відбувається і буде продовжуватись як мінімум у найближчі місяці. Це неминуче, це стратегія", — каже експерт.

Та зазначає: "Наприкінці листопада був удар так званим "Орешніком", масований удар був нещодавно. Я думаю, що буде ще. До нового року чи після. Ми бачимо активізацію воєнних дій майже по всій лінії фронта".

До цього Фесенко додає наступне: "Я вже понад рік кажу, що Росія не за заморозку конфлікту. Заморозка неприйнятна для неї. Росія хоче миру на своїх умовах, зараз вона посилює ставки. Їхня позиція стає більш жорсткою".

За словами Фесенка, він би звертав увагу на те, що сказав Путін.

"Він (Путін — Ред.) знов заявив про "нелегітимність київського режиму". Це фактично суперечить ставленню Трампа до переговорів. Якщо Росія не визнає легітимність київської влади, то з ким вона збирається вести переговори? Це зміна тактичних підходів з боку Росії, вона підвищує ставки, щоб тиснути на Трампа. Щоб він пішов на ще більші поступки і це стосується не тільки України", — каже політолог.

Та продовжує: "Коли справа дійде до реальних переговорів, то вони почнуться. Як це було в 2014, 2015 та 2022 роках. Тоді теж були заяви про нелегітимність київської влади, але врешті-решт Путін ішов на переговори. Так може бути і зараз. Третій варіант, який може бути — Росія може вимагати перезавантаження української влади".

На думку Фесенка, небезпека в тому, що Путін це може прив’язати до інших вимог.

"Може висувати вимоги, щоб в цих виборах взяли участь проросійські сили. Небезпека в тому, що сама їхня реабілітація, участь у виборах викличе дуже різку реакцію з боку багатьох українців. Путін цим може скористатись для того, щоб відновити війну. Тобто з боку Путіна можлива багатоходівка", — каже політолог.

Та, резюмуючи, додає: "Зараз Путін посилює жорсткість своєї позиції, свою агресивність. Ця демонстрація непоступливості розрахована на Трампа. Це буде викликом та проблемою для Трампа. Останній має просувати якийсь компромісний варіант, але він зіткнеться з тим, з чим Зеленський зіткнувся 5 років тому в Парижі — з абсолютною непоступливістю Путіна. Це цілком ймовірний варіант, це може створити кризу. Або до початку переговорів, або на самому початку. Навіть якщо вони розпочнуться, а Росія буде демонструвати тільки ультиматуми, то тоді — глухий кут. Переговори можуть швидко припинитись без жодного результату".

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