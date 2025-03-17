Чи буде зупинка війни: як Трамп дотискатиме Путіна та чи не змусять Україну до чергових поступок

Трамп планує вчергове поговорити з Путіним вже у вівторок, 18 березня. За його словами, мова йтиме про "про землю" та "електростанції". Вочевидь, мова про ЗАЕС та Енергодар.

Це вже буде їхня друга офіційна телефонна розмова. Трамп зазначає, що "за ці вихідні було зроблено багато роботи" і є дуже хороші шанси на те, "щоб покласти край цій війні". Як відомо, у четвер, 13 березня, на спільній пресконференції з Лукашенком, Путін публічно озвучив свої п’ять вимог "для зупинки бойових дій". Вочевидь, саме це він також сказав і спецпосланнику Трампа з питань Близького Сходу, який також відповідає за контакти з Москвою, Стіву Віткоффу. Очільник Кремля мав з ним особисту 3-годинну зустріч також у четвер, 13 березня, змусивши чекати 8 годин.

У Білому домі зробили вигляд, що не помітили цього приниження, як і зустрічних вимог Путіна. Натомість, у понеділок, 17 березня, The New York Times повідомила, що США виходять зі складу Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, який створили, щоб притягнути керівництво Росії, включаючи особисто Путіна, а також Білорусі, Північної Кореї та Ірану до відповідальності. Команда Трампа, вочевидь, вважає, що такими публічними діями "посередника", який не підтримує ні агресора ні жертву агресії, зможе досягти дипломатичної "перемоги" – встановлення режиму припинення вогню.

Тож, що це за п’ять вимог Росії? На які поступки Путіну вже пішов і ще піде Трамп, щоб досягти припинення вогню за будь-яку ціну? Та, чи зрозуміє Білий дім, що його підхід до Москви не працює? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зустрічні вимоги: чого вимагає Путін

Хоч Трамп і спростував інформацію Sky News про те, що Стіву Віткоффу довелося чекати на зустріч із Путіним 8 годин, назвавши видання "хворими дегенератами", ЗМІ помітили, що кортеж спецпосланника американського президента відбув до аеропорту пізно вночі через 12 годин перебування в Кремлі. За словами самого Віткоффа, його зустріч із Путіним тривала щонайменше три години. Тож, вочевидь, Віткоффу таки довелося чекати, поки Путін закінчить свою зустріч і пресконференцію з Лукашенком, де він публічно й озвучив свої п’ять зустрічних вимог щодо згоди Росії на припинення вогню:

вихід ЗСУ з Курщини;

зупинка мобілізації в Україні;

замороження поставок західної зброї Україні;

жодного миротворчого контингенту країн НАТО чи ЄС в Україні;

і територіальні поступки з боку України – згода на окупацію Росією чотирьох українських областей і Криму, які Путін незаконно записав до російської конституції.

Причому російські пропагандисти за кремлівською методичкою вже заявили, що без попереднього виконання цих вимог Росія не припинить вогонь. А заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко додав шосту вимогу - "надання Москві залізобетонних гарантій невступу України до НАТО". Нагадаємо, що раніше в МЗС РФ вимагали від Альянсу скасувати Бухарестську декларацію від 2008 року, де Україні і Грузії був обіцяний вступ до НАТО. А ще раніше, в грудні 2021 року, в Кремлі в ультимативній формі закликали США та НАТО "збирати манатки" й відходити до "кордонів" 1997 року, підриваючи кілька хвиль розширення Альянсу.

"Частиною цих гарантій (для Росії – Ред.) має стати нейтральний статус України, відмова країн НАТО приймати її в члени Альянсу. Власне, саме це положення й було зафіксовано в проєктах вказаних домовленостей (які Росія вже передала США – Ред.)", - додав Грушко.

Російські окупанти вже неодноразово порушували домовленості та продовжують обстрілювати цивільне населення / Фото: Associated Press

Після першої предметної зустрічі української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня, яка тривала понад вісім годин, Україна, як відомо, погодилася на встановлення тимчасового режиму припинення вогню на 30 днів по всій лінії фронту. Це була пропозиція американської сторони. ТСН.ua, посилаючись на поінформоване дипломатичне джерело, повідомляв, що Україна їхала в Джидду з трьома пропозиціями:

перемир’я в повітрі;

перемир’я на морі;

обмін військовополоненими.

"Чому мова була саме про часткове перемирʼя? Військовий досвід свідчить, що легше контролювати його дотримання, а також тому, що Росія точно захоче спровокувати нас і звинуватити в порушенні вже наступного дня. США запропонували: а чи не подумати нам про повне припинення вогню? Бо після нашої згоди на це американці пообіцяли, що буде повне відновлення допомоги – зброї та обміну розвідданими", – пояснило дипломатичне джерело.

План "Б": вимоги Путіна неможливо виконати

Володимир Зеленський вчергове заявив, що Київ ніколи не визнає окуповані українські території російськими. За його словами, американська делегація порушувала це питання на зустрічі в Джидді й почула українську позицію, й всі партнери її знають. Те ж саме стосується й вступу до НАТО. Україна ніколи не відмовиться від цього прагнення, яке записане в нашій конституції.

"Нехай тепер США змусять Путіна зробити перший крок - погодитися на режим тиші. Потім будемо обговорювати всі інші кроки", - додав президент Зеленський.

У неділю, 16 березня, видання The Independent повідомило про "червоні лінії" України у переговорах про згоду на встановлення режиму припинення вогню на 30 днів по всій лінії фронту, яке може бути пролонговане. Поруч із невизнанням окупованих Росією українських територій (а Москва також вимагає відходу ЗСУ на "адмінкордони" Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, що означає втрату Києвом контролю над Херсоном і Запоріжжям, і важко повірити, що й Трамп на це погодиться), Київ також вимагає повернення тисяч викрадених РФ українських дітей і цивільних осіб, та надання Україні міжнародних гарантій безпеки, якщо Путін порушить режим припинення вогню.

Проте публічні коментарі команди Трампа залишаються дуже нейтральними, якщо не сказати проросійськими. В інтерв’ю AВC News радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц, який був на переговорах у Джидді, сказав, що "членство України в НАТО є малоймовірним", і не лише через позицію США, а й низки інших країн. Нагадаємо, що раніше Трамп особисто пішов на односторонню поступку Путіну, заявивши, що саме прагнення України стати членом Альянсу спровокувало Росію на повномасштабну війну, що є стовідсотковою російською пропагандою.

Розмову про надання Україні гарантій безпеки Майк Волц вважає передчасною / Фото: Associated Press

"Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам? Це реально? Ми виженемо кожного росіянина з кожної п’яді української землі, включно з Кримом? Якою була стратегія адміністрації Байдена? Стільки, скільки потрібно (гасло адміністрації Байдена щодо підтримки України – Ред.), що, по суті, є нескінченною війною, й може перерости у Третю світову", - додав Майк Волтц.

В ефірі CBS News у програмі Face the Nation держсекретар Марко Рубіо, який також був на переговорах у саудівській Джидді, повідомив, що зараз США намагають реалізувати план "А" – встановити режим припинення вогню, а потім перейти до плану "Б" – щоб всі сиділи за столом переговорів.

"І, можливо, за допомогою човникової дипломатії знайти спосіб назавжди покласти край цій війні таким чином, щоб це було стійким і поважало потреби кожного. Ніхто не каже, що друга частина легка, але ми не можемо її досягти, поки не пройдемо першу. Важко домовитися про остаточне припинення війни, поки вони стріляють один в одного. Тому президент (Трамп – Ред.) хоче припинення вогню. Ось над чим ми працюємо. Друга фаза полягає в обговоренні чогось більш тривалого і постійного. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися", - додав Марко Рубіо.

Разом із тим, досі не зрозуміло, як адміністрація Трампа тиснутиме на Путіна, щоб змусити Росію припинити вогонь без виконання жодних попередніх вимог, які, власне, й виконати неможливо. Минулого тижня телеканал CBS повідомляв, що американський Мінфін не продовжив 60-денні санкційні винятки, запроваджені ще за Байдена, щодо російських банків, через які, зокрема ЄС, здійснюється оплата за купівлю російських енергоносіїв. Тепер всім цим російським банкам перекрито доступ до американських платіжних систем для проведення енергетичних операцій.

Дональд Трамп вже вдруге доручив Стіву Віткоффу поїхати на розмову з Путіним / Фото: Associated Press

До того ж, сенатор-республіканець Ліндсі Грем пообіцяв, що Сенат ухвалить його закон про додатковий санкційний тиск, який розтрощить російську економіку, якщо Путін не погодиться на негайне припинення вогню, як це вже зробила Україна, й продовжить змішувати умови для припинення вогню та досягнення кінцевої мирної угоди.

"Путін — хижак. І найкращий спосіб зрозуміти Путіна — це не тригодинна зустріч (яку провів із ним Віткофф – Ред.), а 30 років дій. І я не бачу жодних ознак, що він перестане бути хижаком щодо України та регіону, доки він не відчує за це занадто сильний біль. Я думаю, що Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете вирішити проблему, поки не поговорите з людиною, яка створює проблему, а проблемою є Путін. Сподіваюся, президент Трамп зможе переконати Путіна сісти за стіл переговорів, припинити вогонь і знайти взаємовигідне рішення для обох країн, щоб припинити вбивства", - сказав Ліндсі Грем також в ефірі CBS News у програмі Face the Nation.