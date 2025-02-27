Чи будуть сильні морози й сніг найближчими днями: прогноз погоди в Україні

Мороз в Україні ще триматиметься. Щоправда, у деяких областях вдень буде тепло.

Синоптики розповіли, яка погода буде наприкінці лютого та у перші дні весни в Україні.

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Зима вже йде

Міцні морози, які були минулими вихідними, почали спадати протягом поточного тижня. Однак, через антициклон, який встановився над Східною Європою, погода в Україні, за прогнозом синоптиків, до кінця зими буде з нічними морозами, на поступове зниження яких впливатимуть теплі та вологі повітряні маси.

Наприкінці тижня, а саме у перші дні весни, плюсова температура повітря місцями зустрічатиметься як вночі, так і вдень. Але трохи зарано радіти приходу нового сезону. Крім потепління він принесе опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

У четвер, 27 лютого, суха та спокійна погода без опадів утримається в Україні. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -12 -17 градусів, у західних та південних областях -6 -11 градусів, денна -2 +4 градуси, у південних та західних областях +5 +8 градусів.

У Києві вночі -8, вдень до +4 градусів.

У п’ятницю, 28 лютого, в частині України, а саме в усіх західних регіонах разом із Житомирською та Хмельницькою областями, випаде сніг із дощем. Мороз уночі спаде. До -10 градусів максимально вночі очікується на Харківщині, Донеччині та в Луганській області. Вночі ймовірна й плюсова температура в кількох областях.

Зокрема, вночі на Закарпатті буде найтепліше, до +3 градусів. Удень у більшості регіонів також буде плюсова температура. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до -2 градусів. Найтепліше вдень буде в Миколаївській області, до +7 градусів. В інших південних регіонах і в Чернівецькій області до +6. У Києві без опадів, вночі до -4, вдень до +5 градусів.

На початку березня активізується циклонічна діяльність, що призведе до опадів у вигляді снігу та дощу в більшості регіонів, а також до істотного підвищення температури повітря.

Від початку березня погодні процеси в Україні поступово перебудуються на весняний лад.

Синоптикиня Наталія Птуха зробила прогноз погоди на останні дні зими та попередила, де ще буде мороз і може пройти сніг, а де потепліє до +9 градусів.

"Більш тепле повітря розпочне свій рух із західних та південних областей — там температура повітря вдень сягне +2…+9 градусів, а вночі до -3 −10 градусів морозу. Найпрохолоднішими залишаються східні та північно-східні області - там вночі -10 -16, а вдень також мороз -2- 7. І в цих регіонах морозна погода утримається майже до кінця тижня. Решта областей — це більшість північних, центральних, частково південних — вночі -5- 13 градусів, а вдень від -2 до +4", - уточнила вона.

Наприкінці тижня очікуємо надходження атмосферних фронтів, які принесуть більше хмарності, а подекуди й опади, найімовірніше, змішані, бо денна температура вже буде все частіше зі знаком плюс по країні, зазначила Птуха.

"Приблизно від п’ятниці, 28 лютого, запанує поле зниженого тиску. У більшості областей у цей час вночі буде −1…−6, а в західних областях навіть близько 0 градусів вночі. А вдень +1…+6, Закарпаття і крайній півень — до +9 прогріється приземний шар повітря", - сказала вона.

А у суботу, 1 березня, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу пройдуть вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині територій країни. Подекуди можливий туман, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -4 +1 градус, на сході країни -5 -10 градусів, денна 0…+5 градусів, у південних областях +2 +7 градусів.

У неділю, 2 березня, невеликий сніг, мокрий сніг пройде місцями в Україні, у південній половині та Криму він очікується з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна 0…+5 градусів, на півдні до +7 градусів.

Якою буде весна

Якою ж може бути цьогорічна весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балабу.

За її прогнозом, весна 2025 року буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Як зазначила синоптикиня, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4°С на сході України.

У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С, отже, як зазначила метеорологиня, відбувати меться активна вегетація. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі.

У травні, згідно з прогнозом, має стати ще тепліше. Середня температура за місяць, ймовірно, становитиме +15°С: від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

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