Чи будуть в Україні відсторонювати від роботи невакцинованих медиків: пояснення Ляшка

Медиків поки не вносять до переліку професій, вакцинація від COVID-19 для яких є обов’язковою.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи будуть відсторонювати від роботи невакцинованих медиків.
Про це очільник МОЗ сказав 13 жовтня в ефірі ТСН.19:30.
За його словами, медиків поки не вносять до переліку професій, вакцинація від COVID-19 для яких є обов’язковою.
"Медичних працівників наразі щеплено принаймні однією дозою вже близько 90%. Зараз ми дивимося, щоб внесення медиків до переліку обов’язкової вакцинації не зменшило доступ до медичних послуг. Бо якщо ми відсторонимо, наприклад, двох-трьох реаніматологів від роботи, це будуть набагато гірші наслідки, ніж продовження їхньої роботи", — сказав міністр.
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