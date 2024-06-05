Мобілізація по-новому: адвокатка назвала ймовірні зміни для чоловіків через військову поліцію

У новому законопроєкті про військову поліцію є одразу декілька норм, які звернули на себе увагу юристів. Йдеться про те, що військовим поліцейським парламент планує надати право в окремих випадках потрапляти у житло порушників законодавства (такими юридично можуть вважати і ухилянтів) та надати право платити гроші фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів.

Наприклад, в пункті 11 статті 16 цього законопроєкта зазначається, що військова поліція має право на наступні дії: "У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури".

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка знається зокрема і в питаннях мобілізації та військової сфери в коментарі для ТСН.ua розповіла, що разом з цим законопроєктом в парламенті розглядається законопроєкт щодо внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів.

"Розширено перелік повноважень", - каже Катерина Аніщенко.

Та продовжує: "Якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов’язаних. Тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закона, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкта передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з’явились до ТЦК".

Легалізують "доноси" за гроші

Крім пункту про проникнення у житло, законопроєктом пропонується запровадити створення "партизанської мережі", яка б за гроші повідомляла правоохоронцям про тих військовозобов’язаних, які порушили законодавство.

Стаття №9 законопроєкта про військову поліцію містить таку норму, на яку мають право ці правоохоронці: "Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень".

Адвокатка Катерина Аніщенко так прокоментувала нам цей пункт законопроєкта: "Йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира і так далі".

Раніше повідомлялось про те, чи мають право ТЦК “пакувати” в буси та як діяти в такому разі.

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