Чи будуть війська НАТО в Україні: хто із союзників "за", а хто – "проти" і що про це кажуть у Зеленського

Чи дійсно солдати Альянсу можуть вступити у війну України та Росії.

Північноатлантичний альянс вперше в конфіденційному порядку та без офіційних повідомлень визначив щонайменше дві "червоні лінії", після перетину яких може відбутися пряме втручання у війну Росії проти України.

Першим європейським лідером, який у лютому 2024 року відкрито почав говорити про можливість введення війська НАТО до України, став президент Франції Еммануель Макрон.

ТСН.ua зібрав заяви союзників України та коментарі українських політиків щодо цього питання.

Якщо РФ перейде одну з двох "червоних ліній"

Італійська газета La Repubblica написала матеріал, у якому йдеться про те, що НАТО визначило дві "червоні лінії", щоб вступити у війну України з РФ.

Так, перша "червона лінія" передбачає пряме чи опосередковане втручання у війну третьої сторони – йдеться про наступ на північний захід України з боку Білорусі.

Друга "червона лінія" стосується нападу на країни Балтії, Польщу або Молдову. Це може бути не повномасштабне вторгнення, а лише військова провокація. ЗМІ пише, що Росія може вдатися до таких дій, щоб перевірити, якою буде реакція Альянсу.

Повідомляється, що НАТО може розраховувати на понад 100 тисяч солдатів для воєнних дій проти РФ.

При цьому La Repubblica зазначила, що наразі не існує оперативних планів, які б передбачали відправлення військ до України – є лише оцінки можливих дій на випадок надзвичайних ситуацій.

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Макрон назвав умову для введення французьких військ

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

"Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", – зазначив президент Франції.

Макрон також зауважив, що агресивність реакції Росії на його слова показала, що це дало бажаний ефект.

Макрон вважає, що нервова реакція Кремля на його заяву про можливе відправлення західних військ до України, є свідченням того, що ця ідея працює.

"Якщо Росія переможе, то наступної ж секунди безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні в нашій країні", - наголосив Макрон.

"Макрон мав рацію"

Колишній міністр Британії та депутат Джеймс Гіппі підтримав ідею президента Франції щодо відправлення військових НАТО до України. Вони можуть займатися навчанням українських військовослужбовців.

"Макрон мав рацію, коли висунув цю ідею. Тому що ідея про те, що ви збираєтеся ротувати українські бригади з лінії фронту і відвезти їх за тисячу миль у тил до Німеччини або Польщі, щоб навчити їх високому рівню комбінованого маневру, я просто не думаю, що це реалістично", – заявив Джеймс Гіппі.

Він також додав, що не думає, що українські генерали можуть дозволити собі тримати їх поза лінією фронту так довго.

"Тому, я думаю, що наступний великий крок – це не можливості у вигляді зброї або чогось ще, наступний великий крок – це прибуття військових на захід України для проведення цієї комбінованої підготовки", – зазначив Гіппі.

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Прем’єр Словаччини Фіцо категорично проти

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких військових до України. Так він відреагував на заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного стосунку до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, що хто б у нас чогось не вимагав, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – прокоментував він.

Фіцо додав, що таке оголошення Макрона є кроком до Третьої світової війни.

Що каже очільник МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також виступив проти ідеї президента Франції Еммануеля Макрона розглянути можливість відправлення військ країн Заходу до України в разі прориву фронту.

Він заявив, що відправлення західних військ на допомогу українцям буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", – висловився Кемерон.

Як відреагували у Зеленського

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що введення військ НАТО до України можливе за наявності політичної волі партнерів. Для цього не потрібне схвалення всього Альянсу.

Подоляк підкреслив, що уряд тієї чи іншої країни може відправити національний контингент не в межах воєнного альянсу, а в межах двосторонньої угоди, і це може бути юридично врегульовано. Однак, він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що найбільша потреба зараз - це зброя.

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Коментуючи заяву прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про те, що словацькі солдати не перетнуть кордон з Україною, Подоляк зазначив, що це право Словаччини, адже йдеться про національні інтереси. Він також наголосив на різниці між колективним рішенням НАТО та двосторонніми угодами між країнами.

Шмигаль: Ми будемо вдячні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підкріплення з боку західних військовослужбовців дасть Україні змогу відтіснити ворога. Київ буде вдячний такому кроку від партнерів, якщо прийде час, і Україна вітатиме введення військ з країн НАТО.

"Якщо прийде час, ми будемо абсолютно вдячні, і ми будемо раді", - зазначив прем'єр України.

Яка позиція Італії

Очільник Міноборони країни Гвідо Крозетто наголосив, що Італія не братиме участі у будь-якій можливій збройній інтервенції.

"Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні треба всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали безпосереднє втручання наших військових у конфлікт", – сказав політик.

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Він також додав, що заяви президента Франції Емануеля Макрона про можливість введення військ до України "об'єктивно нагнітають напруженість".

Що кажуть у Польщі про західні війська в Україні

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що правильно поставити президента-диктатора Росії Володимира Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що робитиме Захід.

На запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ до України, Сікорський сказав:

"Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

На запитання, чи бачить він місце для дипломатії у припиненні війни, Сікорський відповів: "Потенційних посередників не бракує – Туреччина, ООН. Китай дійсно міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори".

Чи можуть США втрутитися у війну в Україні

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс розповів, що у разі успіху росіян у війні, Америці може довестися втрутитися у військовому плані.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", – висловився Джеффріс.

Конгресмен зазначив, що Володимир Путін прагне захопити більше територій інших країн, щоб начебто "відтворити" Радянський Союз. Російський диктатор у цій агресії надалі погрожуватиме союзникам з НАТО.

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