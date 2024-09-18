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Чи була "нарада" Путіна з шаманами щодо війни в Україні: що тепер зміниться

Чи була "нарада" Путіна з шаманами щодо війни в Україні: що тепер зміниться

Західне медіа не виключає, що під час візиту до Монголії Путін завітав до шаманів та порадився, як вбивати українців. Колаж ТСН.ua

Західне медіа припускає, що керівник Кремля пішов по допомогу до шаманів.

Під час нещодавнього візиту до Монголії російський диктатор Володимир Путін ймовірно міг відвідати і місцевих шаманів, яких прибічники магії вважають одними з наймогутніших у світі.

Про це днями повідомило німецьке видання Spiegel.

За його даними, зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений.

"Однак ця версія звучить як велика фантастика. Жодне з моїх джерел не може підтвердити це. Проте зустріч із монгольськими шаманами, схоже, відбулася", - пише автор матеріалу у виданні Spiegel.

Український релігієзнавець, професор Олександр Саган каже, що шамани є скрізь і Монголія не є тому виключенням.

"Вони можуть називатися по-різному - шаманами, мольфарами, завжди є люди, які спекулюють певним чином. Відомо, що Путін разом з Шойгу їздили на Алтай до шаманів. Останні проводили якісь ритуали. Навіть відголоски таких ритуалів було знайдено у Межигір’ї (колишня резиденція Віктора Януковича під Києвом – Ред.)", - розповів в коментарі для ТСН.ua Олександр Саган.

Та додав: "Попри православність Януковича та його візити до духовників, там були знайдені розп’яті птахи, які висіли у певній послідовності і в певному порядку. Це – залишки культів. Належало це Януковичу, але я рахую, що він і Путін тримались одних російських традицій".

Ймовірність візиту Путіна до монгольських шаманів

На це питання науковець відповів нам так: "Насправді я допускаю, що, можливо такі зустрічі у Путіна були. Але довести або спростувати це не уявляється можливим навіть для російських журналістів. Це глибока таємниця. Путін, як і всі колишні працівники держбезпеки, любить напускати туману. Тобто те, що зустріч була – це цілком можливо. Але я не бачу логіки запитувати у якихось шаманів щодо ядерної зброї".

За словами Олександра Сагана, якби це дійсно було, то ніяка б стаття у західній пресі не з’явилася б.

"Якщо така стаття з’явилась – можливо, Путіну дуже треба, щоб ця інформація пройшла на Заході і щоб читачі думали, що Путін допускає таку можливість, що нібито він радився з людьми, які мають контакти з надприродним", - каже релігієзнавець.

Олександр Саган не виключає, що інформація про зустріч Путіна з шаманами може бути так званим контрольованим витоком.

"Він намагається залякувати. Причому залякувати через виборця. Дуже гарний психологічний крок, психологічний тиск на західно-європейського виборця. Мовляв, якщо радився, то допускає такий варіант", - резюмує експерт. 

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