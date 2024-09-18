Чи була "нарада" Путіна з шаманами щодо війни в Україні: що тепер зміниться

Під час нещодавнього візиту до Монголії російський диктатор Володимир Путін ймовірно міг відвідати і місцевих шаманів, яких прибічники магії вважають одними з наймогутніших у світі.

Про це днями повідомило німецьке видання Spiegel.

За його даними, зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений.

"Однак ця версія звучить як велика фантастика. Жодне з моїх джерел не може підтвердити це. Проте зустріч із монгольськими шаманами, схоже, відбулася", - пише автор матеріалу у виданні Spiegel.

Український релігієзнавець, професор Олександр Саган каже, що шамани є скрізь і Монголія не є тому виключенням.

"Вони можуть називатися по-різному - шаманами, мольфарами, завжди є люди, які спекулюють певним чином. Відомо, що Путін разом з Шойгу їздили на Алтай до шаманів. Останні проводили якісь ритуали. Навіть відголоски таких ритуалів було знайдено у Межигір’ї (колишня резиденція Віктора Януковича під Києвом – Ред.)", - розповів в коментарі для ТСН.ua Олександр Саган.

Та додав: "Попри православність Януковича та його візити до духовників, там були знайдені розп’яті птахи, які висіли у певній послідовності і в певному порядку. Це – залишки культів. Належало це Януковичу, але я рахую, що він і Путін тримались одних російських традицій".

Ймовірність візиту Путіна до монгольських шаманів

На це питання науковець відповів нам так: "Насправді я допускаю, що, можливо такі зустрічі у Путіна були. Але довести або спростувати це не уявляється можливим навіть для російських журналістів. Це глибока таємниця. Путін, як і всі колишні працівники держбезпеки, любить напускати туману. Тобто те, що зустріч була – це цілком можливо. Але я не бачу логіки запитувати у якихось шаманів щодо ядерної зброї".

За словами Олександра Сагана, якби це дійсно було, то ніяка б стаття у західній пресі не з’явилася б.

"Якщо така стаття з’явилась – можливо, Путіну дуже треба, щоб ця інформація пройшла на Заході і щоб читачі думали, що Путін допускає таку можливість, що нібито він радився з людьми, які мають контакти з надприродним", - каже релігієзнавець.

Олександр Саган не виключає, що інформація про зустріч Путіна з шаманами може бути так званим контрольованим витоком.

"Він намагається залякувати. Причому залякувати через виборця. Дуже гарний психологічний крок, психологічний тиск на західно-європейського виборця. Мовляв, якщо радився, то допускає такий варіант", - резюмує експерт.

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