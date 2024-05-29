Чи були підготовлені позиції для ЗСУ на Харківщині: воїни розповіли про оборону області та "хмари" дронів

Воїни 92-ої окремої штурмової бригади стали на північному українському кордоні перед Харковом. Підрозділ уже боронив місто у лютому 2022 року і тоді Харків вистояв, не в останню чергу і завдяки зусиллям воїнів бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Українські артилеристи на Харківщині знищують живу силу противника та легкоброньовану техніку.

У травні 2024, їх блискавично перекинули з пекельної Донеччини, туди де у лютому 2022 року, 92-а - нині вже, окрема штурмова бригада, зупиняла першу спробу рашиського вторгнення на Харківщину.

Харківщина

На нові позиції, воїни 92 бригади, заходили у супроводі "хмари" московитських дронів.

"Думали ж позиції підготовлені, а зараз тут риєм, то на одній позиції, то на другій! Не було ж нічого нарито!", - каже “Фізрук”, командир артилерійського розрахунку 92 ОШБр ЗСУ.

Військові самостійно копають позиції

Нині ділянка їх відповідальності - державний кордон, на північний захід від Харкова та один з флангів, на напрямку ворожого наступу, у бік Липців.

"Деякі наші розрахунки допомагають на той фланг працювати - відбивати. Деякі, стоять тут, на прикритті кордону", - каже “Коломак”, командир мінометної батареї 92 ОШБр ЗСУ.

Ліквідовують захисники України особовий склад окупаційної армії. Ворожої важкої бойової техніки, розповідають українські військові, вони майже не помічають, але це не означає, що її немає.

"Місцевість, сама по собі - дуже багато лісів. В яких може бути концентрація техніки. Бачимо, що наростає потужність їхньої артилерії", - каже “Коломак”, командир мінометної батареї 92 ОШБр ЗСУ.

Біля українського кордону стоїть велика кількість російської піхоти.

Водночас, і спроб московитів розширити смугу вторгнення по кордону, щонайменше у західному напрямку, кажуть воїни 92-ої штурмової, наразі не спостерігають.

Робота гармати на фронті

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бігають та потрапляють у приціл мінометників! Запальний репортаж ТСН з Харківщини

Нагадаємо, чоловік, який вижив у харківському "Епіцентрі", розповів про теракт РФ.

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