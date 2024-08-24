"Таємні переговори" між РФ та Україною: міністр енергетики Галущенко вперше відповів, чи це правда

Видання Washington Post раніше повідомило про таємні переговори між Україною та Росією про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте нібито операція ЗСУ у Курській області все скасувала. Міністр енергетики Герман Галущенко спростував ці твердження.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

"Ми з терористами переговорів не ведемо. Тим більше закулісних. Питання у чому - у четвер відбувся саміт щодо третього пункту "формули миру" президента Зеленського у питанні енергетичної безпеки. Він був у режимі онлайн, ми ухвалили спільне комюніке. Участь у ньому взяла велика кількість країн з різних частин світу. І насправді ключова позиція у цьому документі, крім відновлення енергетики, це - не атаки на енергосистеми", - пояснив Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що участь у цьому саміті взяли міжнародні організації та близько 40 країн світу. Про результати цього заходу ж планувалось повідомити Росію через посередника.

"Питання, як цю формулу покласти на Росію, щоб вони хоч щось почали виконувати", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГАЛУЩЕНКО СКАЗАВ ПРАВДУ, ЩО БУДЕ ВЗИМКУ! Чи витримає інфраструктура обстріли?

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Проте після початку Курської операції плани Кремля змінилися.

Згодом у РФ на це істерично відповіли.

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