Чи був у Києві смерч?: науковці пояснили незвичне природне явище

Під час потужної зливи кияни помітили чорні хмари над містом.

Під час аномальної зливи в Києві мешканці столиці помітили, як над містом утворюється смерч. Кадри з чорними хмарами на тлі будинків опублікували в Мережі. На них помітно, як хмара опускається донизу на лівому березі столиці.

Варто зазначити, що в неділю, 6 жовтня, у лівобережній частині Києва і справді пройшов дуже потужний дощ.

Водою навіть залило підземний перехід біля станції метро "Позняки", а вулиці в цьому та інших районах міста перетворилися на бурхливі річки.

Рекорд добової кількості опадів у Києві

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 30,6 мм, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів.

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Чи був у Києві смерч?

ТСН.ua з’ясовував, чи справді в місті було зафіксовано смерч.

Вчені сумніваються, що городяни побачили саме утворення смерчу на лівому березі столиці.

Як зазначили ТСН.ua в українському Гідрометцентрі, офіційно смерч і пориви вітру 6 жовтня на метеостанціях не фіксувалися.

Люди побачили вихор?

"Проте Київщина перебувала в зоні активного атмосферного фронту, подекуди спостерігалися грози. І з огляду на фото, такі локальні вихори з грозової хмари могли утворюватися. Але вони дуже локальні та слабенькі", – повідомили ТСН.ua у пресслужбі Українського гідрометеорологічного центру.

Там додають, що вихор і смерч відрізняються один від одного. Вихор менший за об’ємом, виражений не яскраво і має в собі не такий інтенсивний вітер, а смерч – то вже більш сформоване утворення. Смерч або торнадо можуть мати дуже велику й навіть руйнівну силу.

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Як утворюється смерч?

Раніше науковці розповідали, що смерч або торнадо – це, власне, одне й те саме. Смерч – це радше європейський термін, а торнадо – американський. Це природне явище пов’язане безпосередньо з грозою.

"Смерч або торнадо з’являються, коли наближається гроза. В небі утворюються потужні купчасто-дощові хмари, з яких випадають зливи в супроводі граду. Саме з нижньої межі таких хмар розвивається вихор, який поступово доходить до земної поверхні. Саме в момент, коли з хмари він доходить до землі, таке природне явище називається смерчем або торнадо", – пояснювали науковці.

Раніше ТСН.ua розповідав про "смерч" на Львівщині: яку загрозу несе та що це було насправді.

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