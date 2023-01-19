Чи дадуть західні партнери Україні зброю, щоб вийти на рубежі 23 лютого: відповідь військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна отримає від західних партнерів необхідну кількість військової техніки та озброєння, щоб вийти на кордони 23 лютого.

Про це Жданов сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Ми поступово наближаємося до тої кількості (яка необхідна для виходу на кордони 23 лютого - ред.). Якщо зібрати лише сьогоднішні обіцянки наших партнерів, то по бойовим броньованим машинам ми можемо вийти на цифру 500-600 одиниць. До речі, остання заява міністра Канада, що нам дадуть ще сотню бойових машини піхоти. Я думаю, поступово буде нарощувати кількість озброєння для того, щоб вийти на ці цифри, які у грудні оголошував Залужний. Я думаю, що ми збільшимо ці цифри. Швидше за все, ми почнемо рухатися до тих цифр, які Залужний прописав у статті у вересні 2022 року. Коли він сказав, що нам, перше, потрібна паритетна зброя. Мова йшла про ракети та авіацію. Друге, що нам потрібно приблизно 10-20 бригадних комплектів техніки та озброєння для формування контрнаступального угруповання військ", - сказав експерт.

Додамо, що в інтерв’ю для The Economist у грудні Залужний сказав, щоб розбити російськ армію, українській - потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць та іншого озброєння.

Військова допомога від союзників

Останні дні західні партнери активізували військову допомогу Україні. Зокрема, дев’яти країн Європи підписали 19 січня "Талліннську декларацію", зобов’язавши надавати подальшу військову допомогу Україні, та закликали інших членів НАТО якнайшвидше надати Україні пакети допомоги для перемоги 2023 року. Це – міністри оборони Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, представники Міністерств оборони Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії.

Тим часом, як для Reuters повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, 20 січня на зустрічі саміту"Рамштайн" декілька країн оголосять про наміри відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard.

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