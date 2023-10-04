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Чи дає право на відстрочку ще ненароджена третя дитина: адвокатка відповіла

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Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Чи дає право на відстрочку ще ненароджена третя дитина: адвокатка відповіла

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Чи може чоловік, якщо його дружина вагітна третьою дитиною, виїхати за кордон або отримати відстрочку.

Закон про мобілізацію надає право на відстрочку у разі перебування на утриманні військовозобов’язаного трьох та більше дітей віком до 18 років, тобто неповнолітніх. 

Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

“При чому це не обов’язково можуть бути біологічні діти. Це можуть бути наприклад, діти від попереднього шлюбу дружини, якщо їхній батько не сплачує аліменти, або є померлим чи безвісно зниклим. Тобто значення має саме факт утримання дітей”, – уточнила Марина Бекало. 

Ще ненароджена дитина не може бути на утриманні батька чи матері. Згідно до ст. 84 Сімейного кодексу, дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. 

“Тобто, саме вагітна дружина перебуває на утриманні чоловіка, а не дитина яку вона виношує”, – зазначила адвокатка.

Нагадаємо, Марина Бекало розвінчала топ-10 міфів про повістки і ухилянтів.

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