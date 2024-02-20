Чи дійсно 62 тисячі росіян наступають на Запорізьку Січ: експерт розповів про паніку та загрози

За даними аналітика, на цьому напрямку може бути дуже гаряче.

Днями з’явилась низка повідомлень про те, що окупанти посилили своє угруповання на Запорізькому напрямку на 50 тис. вояків та пішли у наступ. Це спричинило як мінімум відчуття тривоги у мешканців цього регіону.

За офіційними даними Генштаба ЗСУ, за минулу добу на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua так оцінює ситуацію на цьому гарячому напрямку: "Там і до того, як групи російських військ об’єднались, було більше особового складу. Весь цей час там було більше, ніж 50 тисяч. CNN зараз написало про 50 тисяч. Так, це дійсно багато, з цього роблять паніку. Але весь цей час там була така кількість. Тут питання не в тому, скільки саме особового складу та потенціалу, а як цим буде розпоряджатись російське командування".

За словами Коваленка, наразі на Запорізькому напрямку перебувають більше 60 тис. окупантів.

"Близько 62 тисяч", - уточнив Коваленко.

До цього експерт додає, що найближчим часом на Запорізькому напрямку буде гаряче.

"Вони намагаються повернути ті території, які вони втратили влітку 2023, - каже Олександр Коваленко. - Вони зараз їх будуть намагатись повернути, щоб продемонструвати після Авдіївки, що вони щось можуть більш масштабне. І саме на цьому будуть робити акцент. Загроза для Запорізької області така сама як і для Авдіївки. Вона полягає у тому, що будь-якою ціною росіяни будуть намагатись продемонструвати, що повернуть ці території, не дивлячись на втрати".

Чи будуть намагатись захопити місто Запоріжжя

Чи підуть окупанти на місто, де розташована ДніпроГЕС та історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" - на це питання Олександр Коваленко відповів нам так: "У них зараз немає ресурсу, щоб захопити Запоріжжя".

"Дійти до Запоріжжя та захопити його – у них зараз просто немає такого ресурсу. Зараз вони намагаються повернути собі те, що втратили в 2023 році. Далі вони можуть спробувати наступати на Оріхів, можуть спробувати наступати на Гуляй Поле, але у нас там давно є лінії оборони. Ми давно їх тримаємо. В будь-якому випадку до Запоріжжя вони не дійдуть", - резюмував експерт.

Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо

На вихідних Сили оборони України розгромили спробу наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку. За даними командування, ЗСУ знищили 18 одиниць російської техніки, з них три танки.

Втрати особового складу країни-агресора — приблизно 70 солдатів убитими та 80 пораненими.

Очільник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявляв, що на Запорізькому напрямку немає втрат позицій українських Сил оборони, ситуація стабільна.

"Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Втрат позицій немає. Йдеться радше про локальні спроби росіян у напрямку села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові", — розповів Лиховій.

Речник впевнений, що через особливі природні умови та зведені фортифікаційні споруди російській армії важче буде пробити оборону ЗСУ. Також у росіян немає по великій протяжності Запорізького напрямку одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб пробити українську оборону.

Раніше повідомлялось, що в Україні знову посилили мобілізацію.

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