Чи допомагають росіянам танки-"курятники" і штурми на мопедах: командир роти відверто відповів

Командир 3-ї штурмової роти 1 штурмового батальйону 3 ОШБр на позивний “Процент” розповів про тактику російських окупантів на Харківщині. Він зазначив, що все частіше окупанти намагаються захистись від українських дронів.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"На Харківському напрямку ворог намагається просунутися з всіх сил. Вони не жаліють свою піхоту взагалі, тобто за день може відбуватися до 10 штурмів. От їх знищили - наступні, ніхто не рахується з втратами. Так само велика кількість роботи ворожої артилерії. На початку були спроби роботи з великою кількістюі техніки, але зрештою через ефективну роботу наших БПЛА, яка не давала можливість близько підходити, вони почали змінювати тактику", - сказав військовий.

Також "Процент" прокоментував те, як окупанти намагаються вберегти свою техніку від українських дронів.

"Вони продовжують такий вести "творчий шлях". Це - війна на мопедах, з "курятниками". Вони шукають шляхи виходу ситуації: є наш FPV-дрон, вони починають робити "курятники". Може вони і не настільки ефективні, скільки від них очікували, але вони все ж таки дають можливість підвищити виживання цієї техніки. Тому в поєднанні з засобами РЕБ, тими "курятниками" все-таки продовжує термін роботи цієї. Це змушує наших операторів дронів працювати більш якісно, тому щоб вразити техніку треба залетіти саме в певні відкриті проміжки", - сказав він.

"Процент" зазначив, що мопедами росіяни підвозять провізію, боєкомплект чи намагаються залетіти в українські окопи. Він зазначив, що така методика не є ефективна.

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