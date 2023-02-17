Чи дозуватиме надалі Захід підтримку України і чи вирішив, що робити з Росією: Кулеба відповів

Міністр зазначив, що стабільність європейського регіону залежатиме від того, якою в майбутньому буде РФ.

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Захід надалі дозовано підтримуватиме Україну через ризик ядерної ескалації з боку Росії, але державу влаштовує "ця система контрольованого управління ризиками".

Про це міністр розповів у коментарі ТСН.ua у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого.

"Контрольоване управління ризиками – це, знаєте, "Отче наш" для будь-якого політика. Ухвалюючи рішення про надання системи ППО, ти тут же маєш сказати про контрольоване управління ризиками. Ухвалюєш рішення про надання танків – тут же маєш нагадати про контрольоване управління ризиками. Нас влаштовує ця система контрольованого управління ризиками, за яких Україна отримує всю необхідну їй зброю", – пояснив Кулеба.

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Він також відповів на питання про те, чи виробив Захід стратегію, що робити з Росією в майбутньому.

"Щодо майбутнього Росії, я вважаю, що в принципі тут в Мюнхені навряд чи вже готові до повномасштабного обговорення цієї теми на сцені, на офіційних засіданнях. Але я вважаю, що ця тема повинна абсолютно домінувати в кулуарах", – сказав голова українського МЗС.

Він наголосив, що довготривалий мир у Європі неможливий без відповіді на запитання про майбутнє Росії.

"Довготривалий мир в Європі досягається відповідями на два запитання: перше ­– чи є Україна членом ЄС і НАТО, ствердна відповідь – це половина рішення проблеми; і друге – це якою буде Росія. Тому що навіть, коли Україна стане членом ЄС і НАТО, все одно стабільність регіону – безумовно війни вже не буде, – але стабільність регіону залежатиме від того, якою власне буде Росія", – пояснив Кулеба.

"У нас є своє розуміння й своє бачення. Партнерам ще треба до цього прийти. Вони ще побоюються цієї дискусії. Але, звичайно, вже відчувають її швидку неминучість", – зауважив міністр.

Нагадаємо, як пояснила раніше директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, на Заході дедалі більше схиляються до необхідності перемоги України у війні, однак бачать цю перемогу по-різному. Водночас на Заході взагалі не уявляють, який вигляд має мати поразка Росії.

Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що справжня перемога держави – це розпад Росії, яка загрожує цілому світу.

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