Чи дозволять Україні бити по території РФ західною зброєю: які країни "за", а хто – "проти"

Україна має отримати дозвіл бити західною зброєю по території Росії. З таким колективним закликом до урядів власних країн вийшла Парламентська асамблея НАТО. Підтримує це рішення вже і генсек оборонного союзу Єнс Столтенберг.

Але деякі країни досі вагаються. Хто в Європі не хоче дозволяти Україні бити їхньою зброєю по території РФ і як це пояснює, а також хто дозволив і як це може змінити ситуацію на фронті – в ексклюзиві ТСН.ua розповів Артем Зябкін.

Процес таки пішов?

Дискусії навколо надання Україні права бити західною зброєю по Росії точаться від самого початку повномасштабної війни з РФ не тільки в Україні, але й на Заході. І якщо 2022 року це здавалося "червоною" лінією навіть для найвпертіших союзників, то тепер "крига скресла".

Як повідомив очільник постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, орган виступив із закликом до уряду країн-членів таки дозволити бити Києву по території РФ.

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"Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території РФ. Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей в глибині Росії. Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було", - розповів Чернєв.

Звісно, що парламентська Асамблея НАТО – не є виконавчим чи навіть законодавчим органом і її заклики – це лише рекомендація. Але не тільки депутати НАТО уже напряму звертаються до урядів країн. На здивування багатьох, колись стриманий і вкрай обережний у висловлюваннях генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що обмеження деяких країн уже вичерпали себе і мають бути зняті.

"Це справа союзників – приймати рішення про обмеження щодо (використання - ред.) зброї, яку вони поставляють Україні, – це не рішення НАТО, це рішення окремих країн-союзниць. Деякі з них не мають жодних обмежень, інші застосовують різного роду обмеження. Моє послання у тому, що прийшов час зважити на (доцільність - ред.) деяких з цих обмежень", - заявив Столтенберг.

Пояснює доволі різку зміну своєї риторики Єнс Столтенберг базовано і логічно. На Україну напали і вона обороняється. А право на самооборону включає в себе право бити по законних військових цілях на території противника.

"Лінія фронту, так чи інакше, співпадає із лінією кордону. Якщо ви не дозволяєте атакувати російські війська за лінією фронту, лише тому, що вони перебувають за лінією кордону, ви дійсно скорочуєте спроможність українських військ до самозахисту. Тому що росіяни можуть обстрілювати Україну, і бути впевнені, що їх не обстріляють у відповідь... Моє послання – ми маємо зважити на ці обмеження. Якщо ми маємо надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку в українських сил у самообороні", - наголосив генсек НАТО.

Проте тут виникає запитання – чому до керівників НАТО це дійшло тільки на третій рік війни? Але опустимо це.

Заклики Зеленського спрацювали

Від самого початку російського наступу на Харків президент Володимир Зеленський, як і більшість експертів, акцентували увагу на тому, що окупантам вдалося просунутись на десяток кілометрів вглиб області через те, що ЗСУ просто нічим було відстрілюватися.

Хто вже почув Україну

І на щастя, це також добре розуміють в низці країн Європи і вони першими відгукнулись на український заклик про допомогу. Чи не першими дозволили бити своєю зброєю по РФ британці. Про це просто під час свого візиту до Києва у травні заявив очільник МЗС країни Девід Кемерон.

Назвали заборону застосовувати зброю по цілях у РФ "явною дурницею" і в Естонії. Так само вважає і міністр закордонних справ Польщі Сікорський, передає Guardian.

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"Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Проголошення того, якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень", - заявив Радослав Сікорський.

Флагманом у цьому питанні стала і доволі неочікувана, але потужна партнерка України – Швеція. Ця маленька за населенням північна країна виробляє та поставляє ЗСУ багато надсучасної зброї, зокрема САУ "Archer". Ця самохідна артилерійська установка може "насипати" окупантам на відстані до 60 кілометрів – її називають найефективнішою у світі. І таким от, Швеція уже дозволила бити по окупантах, скажімо на Бєлгородщині.

Держави, які проти

Проте залишається і цілий клуб держав, які ні в якому разі не хочуть давати Україні подібний дозвіл, а найсумніше, що серед них є провідні країни Європи та найбільші донори України. На першій сходинці – Німеччина. Канцлер Олаф Шольц 26 травня заявив, що між ФРН та Україною існують і далі існуватимуть домовленості, щодо обмеження використання зброї по території РФ і він вважає, що вони гарно працюють і не потребують змін. І це попри те, що українська влада неодноразово казала, що такий дозвіл дав би шанс зберегти життя воїнів і запобіг би втраті територій.

Однозначно проти й інша потужна економіка Європи - Італія.

При чому там уже критикують Єнса Столтенберга. Міністр транспорту та інфраструктури Італії, віцепрем'єр Маттео Сальвіні назвав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга "небезпечним паном", якого потрібно зупинити, після його закликів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ.

"Італія ні з ким не воює, і якщо допомогти Україні у військовому плані було правильно, то при цьому не може бути й мови про зняття заборони на нанесення Києвом ударів по військових об’єктах у Росії", - заявив Сальвіні.

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Не варто навіть говорити про той факт, що Сальвіні звинувачують у підіграванню Кремлю та проросійських поглядах у політиці, але в останні роки він змінив свою риторику на більш стриману.

Інші ж політики в Італії, як то Нікола Фратоянні з "Лівого зеленого альянсу" також заявив, що генсек НАТО використовує "безвідповідальні та небезпечні слова".

"Ми далекі від того, щоб бути точкою рівноваги, ми стоїмо перед черговим кроком у бік військової ескалації. Це справжнє божевілля, яке ставить світ на межу атомної війни", - прокоментував Нікола Фратоянні.

Ключове рішення – за США

Але найголовніше рішення як – завжди за США! Саме вони передають найбільше зброї Україні, а також дають дозволи передавати американську зброю Києву іншим державам. І ось тут українці можуть радіти. Депутат Єгор Чернєв 26 травня заявив, що у США таки почали обговорювати це важке для них питання.

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - розповів нардеп.

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Раніше у ЗМІ писали, що "адвокатом" позитивного рішення для України є держсекретар США ЕНтоні Блінкен. Нещодавно перед конгресом США він заявив, що США не підтримують удари по РФ, але Україна вирішуватиме сама, що і як їй робити.

Але, як кажуть експерти, проти ударів по РФ – радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван та його прибічники у Білому домі. Прогнозувати тут дуже важко, адже обидва табори потужні і користуються повагою і президента, і американського політикума.

Удари дронами по об’єктах РЛС в РФ

Єдине, що можна сказати американцям – "не такий страшний Путін, як його малюють". Наприклад, недавні удари українськими дронами по об’єктах РЛС у РФ, які, на секундочку, виявляють пуски міжконтинентальних ракет у бік Росії і є частиною її протиядерної оборони – не призвели до негайної відповіді Росії. Там взагалі про все змовчали. Так само було з НПЗ, з Чорноморським флотом, який постійно палає, а також із Кримським мостом, по якому влучали вже двічі.

На Росії вже істерика

А в Росії влаштували істерику через слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна бити по території країни-агресорки західною зброєю. На заяву політика відреагували речник Кремля Дмитро Пєсков та очільник МЗС Сергій Лавров.

За словами Пєскова, нібито таким чином Альянс "підвищує градус ескалації" та "заграється у військовій риториці". Ба більше, заявив представник диктатора РФ, "НАТО безпосередньо втягнуте у конфлікт в Україні".

Зі свого боку, Лавров цинічно висловився, мовляв, Столтенберг перевищив повноваження генсека НАТО, "виступаючи від імені країн блоку".

Але ми віримо, що партнерам вистачить рішучості ухвалити правильне рішення. Третій рік війни – чи не час поставити вже Путіна на місце?

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Нагадаємо, Столтенберг анонсував важливу домовленість на саміті НАТО щодо України.

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