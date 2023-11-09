Чи дозволять виїжджати всім чоловікам за кордон під час війни: у ДПСУ відповіли

В Україні нещодавно активно обговорювали можливість надати дозвіл всім військовозобов'язаним чоловікам (18-60 років) виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, але за певних умов. У Державній прикордонній службі розповіли, чи плануються якісь зміни до правил перетину кордону.

Начальник відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко під час пресконференції в “Укрінформ” пояснив, що прикордонна служба не формує державну політику стосовно виїзду громадян у період воєнного стану.

“Усі зміни в 57-му постанову Кабміну вносяться за поданням зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Так само, як були внесені такі категорії, як виїзд спортсменів — ініціатором було міністерство спорту, виїзд працівників морського транспорту — міністерство інфраструктури і тому подібне. По кожній категорії кожне відомство ініціює ці зміни перед урядом, і уряд приймає рішення стосовно внесення цих змін”, — розповів Валерій Бойко.

Також читайте Виїзд за кордон на власному або чужому авто: які документи потрібні

Що стосується глобального дозволу на виїзд всім чоловікам без виключення — це теж компетенція виключно уряду. Наразі вносити зміни в правила перетину кордону не планується.

З 22 лютого 2022 року в постанову Кабміну було внесено 22 зміни та доповнення. Правилами визначені чіткі категорії громадян, які мають право виїзду та умови.

“До цих категорій були внесені чоловіки, які належать до працівників залізничного транспорту, спортсмени відповідних рівнів та збірних, які належать до складу екіпажів морських суден, авіаційний персонал, а також було надано дозвіл на перетинання державного кордону певним категоріям державних службовців центральних органів виконавчої влади та виконавчих установ різних форм та власності, але виключно у службові відрядження”, — розповів Валерій Бойко.

Нагадаємо, щодня незаконно виїхати з України намагаються десятки чоловіків: не нехтують навіть “смертю” близьких. Прикордонники розповіли про схеми втікачів.

Читайте також: