Чи готова РФ знову масовано атакувати Україну: експерти припустили сценарії розвитку подій

Російська армія зробила паузу у масованих ракетних обстрілах України, але ця пауза може завершитись за певних умов.

Військовий експерт назвав сценарії загроз для України. Окупанти можуть вдарити ракетами в певний проміжок часу. Водночас збільшилась кількість дронових атак. Чому БПЛА почали запускати на низьких висотах, які темпи виробництва "шахедів", чи планує Росія масований обстріл України та коли – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Коли масований обстріл?

Російська армія зробила паузу у масованих ракетних обстрілах України, використовуючи останнім часом переважно дрони, зокрема й імітатори. Але ця пауза може завершитись за певних умов – таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Поєднання двох факторів – складних погодних умов, які будуть створювати серйозні навантаження на нашу енергетичну інфраструктуру, а також масованих ракетно-дронових атак можуть призвести до колапсу. До того самого блекауту, який на думку Путіна та його поплічників буде змушувати уряд України виходити на перемовний трек. Вочевидь, що зараз всі ультимативні вимоги Кремля щодо капітуляції України повністю відмітаються українським урядом. Але все може змінитись через той самий колапс в енергетичній системі нашої країни. Допоки погодні умови сприяють Україні – тепла зима сприяє нам наявними ресурсами проходити зиму, зараз ми живемо фактично без відключень. Але як тільки зросте навантаження через низькі температури, ми можемо стикнутися з серйозними проблемами", – каже Владислав Селезньов.

Селезньов наводить як приклад прогнози експертів з енергетичних питань.

"Експерти з енергетики кажуть, що температура мінус 10 навіть без відсутності ракетно-дронових атак може призвести до віялових відключень, до подачі електроенергії за графіком. За умови того, що з 5 до 10 лютого можуть розпочатись морози, варто розглядати все це як серйозний ризик для нас. Проблема є, не варто сподіватись на готовність ворога убезпечити цивільне населення України. Ворог підступний, діє в такий спосіб, щоб завдати нам чималих проблем", – наголосив він.

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Крім того, на думку Селезньова, зараз у Росії є чималий запас ракет, виробництво яких продовжується.

"Наша розвідка повідомила тижні три тому, що російська армія накопичила близько 1400 ракет. Виробництво ракет в Росії продовжується, отже не варто сподіватись на те, що ворог не має ресурсу для масованих атак. Так само і не варто вірити тому, що є якісь світові домовленості", – каже експерт.

На його думку, у росіян достатня кількість ракетних ресурсів, щоб накривати ракетами всю територію нашої країни.

"Буквально нещодавно відбулась чи не наймасштабніша дронова атака на Івано-Франківщину, про що повідомляли місцеві мешканці. Немає жодного безпечного куточка. Думаю, ворог під час наступної атаки по Україні буде працювати по розвіданих цілях – об’єктах енергетики, військових об’єктах, військовій інфраструктурі. Ключовий фактор для російської армії – руйнація наших ресурсів. Ресурси, все те, що забезпечує бойову міць, визначають ефективність протистояння на полі бою", – резюмує Селезньов.

Загроза "шахедів" зростає

Під час останніх дронових атак на Київ моніторингові канали зазначали, що проліт ворожих засобів повітряного нападу відбувався на наднизькій висоті. "Шахеди" літали надто низько – висота до 100 метрів.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, він би не називав це новою тактикою супротивника, але дійсно погоджується, що останнім часом ворожі дрони становлять чималу небезпеку для висотних будівель у Києві, а ймовірність влучання "шахеда" у висотний будинок Києва дуже велика.

Збільшення кількості "шахедів"

В ніч проти 21 січня російська армія атакувала Україну БПЛА в кількості 131 одиниць. Цими днями рік тому, безпосередньо 20 січня, ворог, згідно з повідомленням Повітряних сил України випустив по нашій країні 8 "шахедів". Тобто зараз дронів летить в 16 разів більше.

За словами експертів, російська армія набула таких можливостей після того, як почала виробляти ці БПЛА. Якою буде подальша тактика дронових атак та якої межі може досягти ворог — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов та військовий експерт Роман Світан.

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За словами Селезньова, російська оборонна промисловість діє на межі своїх можливостей. Але це не значить, що завтра їх не стане більше.

"Як відомо, наша розвідка повідомляла про те, що відбувається будівництво нових промислових майданчиків, де ворог може виробляти таку компоненту. Ворог абсолютно чітко знається на тому, що за рахунок масштабування ракетно-дронових атак він може досягнути успіху. Там, де 10 дронів ми гарантовано знищуємо, не факт, що ми зможемо знищити всі 110, якщо він їх запустить. Цей фактор є визначальним, тому що на 2025 рік РФ забезпечує всім необхідним військовослужбовців. Росія буде масштабувати виготовлення дронів", – зауважив експерт. У підсумку Селезньов каже, що наразі крім розвідувальної та ударної місії у російських дронів є й третя – максимальне вихолощення наших ресурсів.

Військовий експерт Роман Світан про збільшення кількості дронів також каже, що частина з них зараз — імітатори. За неофіційними даними, російська армія все частіше програмує політ "Шахедів" на низьких висотах. Росіяни сподіваються, що таким чином ці дрони обійдуть українську ППО, вважає експерт.

На думку Світана, Росія зараз виробляє щонайменше 30-50 "шахедів" на добу.

"Тобто всі їх вони можуть використовувати щодобово або накопичувати для того, щоб ударити більшою кількістю. Наприклад, за два дні виробництва мають сотню таких дронів. Тобто можна вирахувати приблизну кількість, якою можуть вдарити наступного разу", – каже експерт.

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