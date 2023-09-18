Чи готова Україна до затяжної війни: Маломуж назвав два сценарії розвитку подій

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україні потрібно готуватися до тривалої війни. Такий сценарій дійсно можливий, однак розглядати треба два варіанти — ефективний і швидкий чи тривалий і небажаний.

Таку думку висловив генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. Микола Маломуж в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

“Єнс Столтенберг назвав один із сценаріїв. Дійсно, треба готуватися до затяжної війни. Ворог бачить, що ми готові. Тому в даній ситуації треба бути готовими і до таких сценаріїв”, — зазначив генерал.

“Але я вважаю, що війна не буде тривалою, адже ми не зацікавлені тягнути так довго. Це дає фору Росії щодо мобілізації до понад мільйона осіб і до накопичення зброї не тільки за рахунок отримання від Північної Кореї, Ірану чи Китаю, а й власного виробництва”, — каже Маломуж.

“Вони зараз перевели всю промисловість на військовий лад і розгортають далі, проводять взаємозаміну всіх деталей, виробляють сумісно моделі і для ракет, і літаків тощо. А для цього їм потрібен час. Пів року чи рік — те, що дає ворогу можливість накопичити потенціал, сформувати нові підрозділи і рушити на Україну”, — додав він.

“Тому в даній ситуації треба працювати потужно — що ЗСУ і роблять — і на півдні, і на сході, щоб звільнити Україну і зламати режим. Якщо буде успіх, це буде падіння режиму. Тому сценарій є і більш затяжний, якщо ми все-таки не зможемо зробити це до кінця, тобто тільки частково”, — зауважив генерал.

“Росія буде накопичувати ресурси і системно їх використовувати на полі бою, тоді процес затягнеться, як говорить генсек НАТО. Але, я думаю, ми повинні розглядати два варіанти: перший — ефективний і швидкий, тобто десь пів року чи максимум рік, а також довгий —складний і небажаний”, — наголосив він.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував, яку зброю може надати Росії Північна Корея і чи змінить це перебіг війни.

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