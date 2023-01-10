Чи готовий Київ до можливої повторної атаки з Білорусі – в КМВА розповіли

У військовій адміністрації пояснили, як підготували столицю до можливого повторного нападу росіян з території Білорусі.

Сили і засоби оборони Києва готові до можливої повторної атаки ворога з Білорусі. Навколо столиці створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів керівник Київської міської військової адмінстрації Сергій Попко.

Так, за його словами, навколо міста побудовані надійні системи вогневого ураження противника; інженерні загородження всіх типів; протиповітряна та протитанкова оборона та всебічне забезпечення.

"Але станом на зараз розвідка не фіксує достатньо сил і засобів, щоб створити ударне угруповання і наступати з північного напрямку", - зазначив Попко.

Нагадаємо, гендиректор YASNO пояснив, чому у столиці після Нового року знову вимикають електрику.

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