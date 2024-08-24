Чи готовий Путін пожертвувати Курською областю: політична аналітикиня пояснила

Ольга Курносова розповіла, що для Путіна важливіше, ніж ситуація на Курщині.

Російський диктатор Володимир Путін готовий пожертвувати Курською областю, принаймні зараз. Він вважає, що в нього багато землі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

“Знову ж таки, тут питання яке, чи він осудний взагалі, чи може якось об'єктивно оцінювати ситуацію і взагалі що він знає про те, що відбувається на Курщині. Треба розуміти, що інтернет він не дивиться. Що йому доповідають, ми теж до кінця не знаємо. Йому могли вже десять разів доповісти, що там нісенітниця, всього нічого, та ось ми зараз”, — каже Ольга Курносова.

А ось просування на Донецькому напрямку, за словами аналітикині, для нього якась ідея фікс.

“Тому що він спочатку проголошував це як цілі того, що він назвав спеціальної військової операції, але яка насправді є війною”, — каже Ольга Курносова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНИ!” Інтерв’ю, від якого мурахи по шкірі!

Читайте також: