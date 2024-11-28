Чи готує Росія наступ на Дніпро: можливі сценарії та наскільки велика небезпека

Російське військове командування, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область. Таку інформацію поширив Інститут вивчення війни (ISW).

Що про це думають експерти, самі військові та що говорить влада – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Захоплення Донецької області

ISW прогнозує, що РФ, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область. Ціль – спроба окупації південно-східної частини Дніпропетровщини, щоб досягти стратегічної мети – повного захоплення Донецької області.

За оцінками аналітиків ISW, від 1 листопада 2024 року російські війська захопили 574 квадратних кілометри — у середньому 22 квадратних кілометри на день. Зазначається, що для повного захоплення Донеччини окупантам все ще потрібно захопити понад 8000 кв. км української землі.

За даними аналітиків, окупанти захоплять решту Донецької області приблизно через рік, якщо російські війська продовжать нещодавнє відносно швидше просування. Однак, попри те, що російські війська, зокрема, обходять українські опорні пункти, Україна все ще має кілька добре захищених міст у Донецькій області, таких як Слов’янськ і Краматорськ, які російські війська, ймовірно, не зможуть захопити так швидко, як вони захопили сільські поля поблизу Покровська.

РФ потребує більше резервів та боєприпасів

Хоча Дніпропетровщина є значущим напрямком з огляду на її інфраструктуру та наближеність до важливих українських промислових і логістичних центрів, Москва поки що оцінює його як другорядний. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі ТСН.ua заявив, що наступ на Дніпропетровщину вимагав би значного збільшення резервів і боєприпасів, чого нині росіяни не можуть забезпечити без додаткових накопичень ресурсів.

"Таким чином, ця область може бути у довгостроковій стратегії, але не є пріоритетом до завершення завдань на Донеччині", – пояснив Жмайло.

У контексті обмежених ресурсів російської армії внаслідок вдалих ударів ЗСУ по складах боєприпасів, російська стратегія цього року демонструє більш ощадливе використання боєприпасів і спрямування зусиль на пріоритетні завдання на сході України. Натомість ймовірний напрямок на Дніпропетровщину залишається другорядним, адже з огляду на обмежені резерви та вимушену економію окупанти фокусуються на закріпленні вже здобутих позицій на Донеччині.

"Тому, я думаю, вони зосередяться саме цього року на вирішенні ось цих проблем. Саме питання Селидового – це східний берег річки Вовча. Ну і будуть намагатися просуватися, можливо, в районі Вугледара. Хоча вони зараз там зупинилися після захоплення міста і очевидно частина або перекидається туди ж на Покровськ-Курахове, або відновлюють свою боєздатність. Тому поки вони не вирішать ці домашні завдання, я не думаю, що вони будуть так сильно рватися на Покровськ", – зауважив експерт.

Попри це, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін ще в жовтні наголошував, що готувати Дніпропетровщину до оборони потрібно вже.

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту. Враховуючи ситуацію із Селидовим, Покровськом – Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", – попереджав військовий.

За його словами, втрата Покровська для України справді може мати надзвичайно серйозні наслідки. За такого сценарію російська армія матиме одразу кілька варіантів для подальших наступальних дій. Перший – розвивати наступ в Донецькій області на Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ. Другий – на південь, де окупанти можуть спробувати оточити українське угруповання. Ну і третій варіант наступу – на Дніпропетровську область.

"На мою особисту думку, перші два напрямки для росіян більш пріоритетні, ніж Дніпропетровщина. Але із взяттям Покровська така можливість у них точно відкриється", – зазначив Жорін.

Оборона Дніпропетровщини

Ще у жовтні голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на заяви про начебто недостатню захищеність області від можливого наступу російських окупантів і закликав не піддаватися паніці.

"На тлі останніх заяв про оборону Дніпропетровщини. Пропоную всім заспокоїтися. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і яке укріплення вони побудували? Це закрита інформація, в країні війна. Фортифікації навколо Дніпропетровської області будуються, цей процес розпочався не вчора. І це зона відповідальності Міністерства оборони, військових у взаємодії з ОВА. А от розгін паніки нам зараз точно не допоможе", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Воєнний документаліст та фотограф з Дніпра Богдан Пападін вважає, росіяни можуть використовувати обмежене просування до Дніпропетровської області, щоб створити умови для майбутніх операцій в регіонах східної і центральної України у довгостроковій перспективі. Перша ціль росіян, на думку воєнкора – Запоріжжя. До міста ворог підбиратиметься через Дніпропетровщину.

"На Запоріжжі були побудовані певні фортифікаційні споруди. Вони не є суттєвим рубежем оборони. А на Дніпропетровщині нічого немає. Після Великої Новосілки, після південного Донбасу, піде північніше в бік Покровського і загорне фронт в бік населеного пункту Покровське в Дніпропетровській області", – вважає Пападін.

Що говорить влада

Керівник ОВА Сергій Лисак 27 листопада у своєму Telegram-каналі вкотре наголосив, що чутки про незахищеність області лише наганяють паніку. В ОВА запевняють, що всі необхідні фортифікації будуються, матеріалів та людей вистачає.

Командувач ОК "Схід" Сергій Сірченко зазначив, що ресурси та матеріали є. Всі на місцях і виконують завдання, поставлені військовим керівництвом.

Додамо, що ISW також повідомляє, що російські війська надалі досягають тактичних успіхів на заході Донецької області. Ворог наближається до оточення Великої Новосілки та створює загрози для ліній постачання ЗСУ, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей.

Велика Новосілка

Нагадаємо, що комбриг 3-ї ОШБр Андрій Білецький в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що росіяни вже почали штурми західніше Великої Новосілки. І те, що він знає від знайомих комбригів: схоже, що противник спробує наступати, щоб закінчити першочергову операцію – окупацію Курахового.

За його словами, Запорізька область – надзвичайно небезпечний напрямок. Місцевість там рівнинна. Якщо подивитися на мапу, великих населених пунктів майже немає. І всі українські комунікації витягнуті із заходу на схід. Тож їх можна перерізати, і це для України може бути справді значною проблемою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ГОТУЄ НАСТУП НА ДНІПРО? Спливли деталі про план рашистів! Є привід для паніки?

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