Чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт: командир ЗСУ відверто відповів

В Україні мобілізовані перед відправленням на фронт проходять серйозну підготовку. Зараз бригади відправляють найкращих військових, щоб ті навчали інших.

Про це у коментарі військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко сказав Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Люди, які не дотичні до війни, бояться кількох речей: що їх не будуть вчити, що їх кинуть одразу в піхоту і що вони самі там на своїй позиції в окопі мають приймати рішення, бо на них командири забивають. Це російський наративи, які розганяють у соціальних мережах, але деякі наші громадяни це підхоплюють. Це все неправда. Буду казати на прикладі нашого 199 навчального центру. Нас вчать, я сам там був, заняття проводяться, і тактика, і вогнева підготовка, і інженерна, і зв’язок, щоб солдат розумів, щоб перед позицією він знав, як йому вдітися, як йому пересуватися, як йому дійти до позиції, як правильно стріляти, коли доведеться вести бій в окопі", - пояснив військовий.

Володимир Собіпан зазначив, що зараз до мобілізованих відправляють найкращих військових, щоб ті навчили їх усьому.

"І основа тих інструкторів, які в 199 навчальному центрі - не скажу, що це 100 відсотків, але відсотків 50 - це наші солдати, сержанти, які з військ поприходили, які були поранені. У яких є досвід абсолютно різних видів бою, і вони там навчають. Плюс зараз для мобілізації створили навчальні батальйони і ми від кожної бригади намагалися відправити кращих сержантів, офіцерів, щоб вони навчали цей особовий склад. Щоб вони розуміли, що мобілізація - це ми для себе людей цих вчили. І кожен командир батальйону, командир бригади, ми це зрозуміли, поспілкувалися, і відправили туди одних з кращих", - пояснив він.

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