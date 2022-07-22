Чи готуються окупаційні війська РФ до наступу на Херсонському напрямку: Буданов дав відповідь

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов розказав про ситуацію на Херсонському напрямку і повідомив, чи відбуваються там наступальні дії РФ.

Телеведуча каналу "1+1" Наталія Мосейчук в ефірі єдиного телемарафону зазначила, що військові вітчизняні експерти не без сарказму кажуть, що удари по Антонівському мосту були, так би мовити, ультиматумом, мовляв, тікайте, росіяни, з Херсона. Але є і така інформація, що за останню добу відзначається нездоровий рух російських окупаційних військ в Херсонській області, який вказує на їхню підготовку до наступальних дій: почастішало проведення аеророзвідки, розгорнуті додаткові батареї САУ "Гвоздика", ведеться концентрація боєприпасів і паливозаправників на Криворізькому і Миколаївському напрямках. До чого окупанти готуються і чи є в них резерви наступати в тому напрямку? Вони ж фактично, говорячи їхніми наративами, в котлі зараз.

Відповідаючи на запитання Мосейчук, Буданов зазначив, що на Херсонському напрямку наразі нічого особливого не відбувається.

Також читайте Кабмін змінив умови виплати деяким силовикам під час війни

"Як керівник розвідки, можу вам абсолютно прямо сказати, що нічого особливого там зараз не відбувається. Не вірте в повідомлення, які інколи з'являються в засобах масової інформації, тому що багато хто веде зараз інформаційну війну, використовуючи, скажімо так, маніпулювання інформацією, підштовхуючи наших громадян до паніки. Це якраз один із таких прикладів. Нічого неординарного там не відбувається. І нема зараз у Росії на тих напрямках (Херсонському, Миколаївському, Криворізькому – ред.) таких резервів, які б могли якось кардинально змінити ситуацію", - пояснив він.

Нагадаємо, в середині травня Буданов сказав, що війна в Україні переламного моменту досягне в серпні, а до кінця 2022 року може закінчитися. Голова розвідки також впевнений, що українська влада буде відновлена "на всіх наших територіях, які ми втратили, включно з Донбасом та Кримом".

Вибралися з пекла, в якому були понад 100 днів: водії-волонтери розповіли про злочини рашистів

Читайте також: