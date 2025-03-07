Чи хочуть росіяни ще захопити Харків: Терехов назвав мету окупантів

Сили оборони України готові відбити всі атаки, які російські війська можуть здійснити на Харків. Росіяни без бою не змогли захопити жодне місто в Харківській області, зокрема й обласний центр.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю TСН.uа. повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Звісно, сьогодні на сто відсотків ми не можемо сказати - чи є в них плани захопити місто, чи не має. Те, що ми бачимо, починаючи від 2022 року, тоді 2024 року у них був невдалий наступ на Харків. Яка у них мета? Як на мене, захопити всю Україну... Доки стоїть ЗСУ, доки ми налаштовані на мир - ми непереможні", - сказав він.

Нагадаємо, після того, як Володимир Путін переобрався на наступний президентський термін, російське військове і політичне керівництво розмірковує над планами "щонайменше захопити Харків". Про це, зокрема, пише російське видання "Медуза", яке працює за межами Росії, але посилається на свої джерела у Кремлі.

За словами джерел "Медузи", російські високопосадовці переконані, що "армії Російської Федерації під силу взяти Харків, натомість подальше просування вглиб України вважають складнішим". Водночас, всі джерела видання зазначають: "інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалене, немає".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НА ЧОМУ ТРИМАЄТЬСЯ ХАРКІВ?! Ексклюзивне інтерв’ю Терехова про війну та переговори!

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