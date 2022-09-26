Чи існує для України небезпека з боку Білорусі – у Міноборони дали відповідь

Міноборони України не може виключати жодних загроз з боку Білорусі, і тому Україна продовжила навчання "Північний буревій".

У Білорусі пів року тривають навчання. Що це означає? Вони пів року перебувають у стадії бойової готовності, тому Міноборони України не може виключати жодних загроз з того боку, і, фактично, у відповідь Україна продовжила навчання "Північний буревій".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В Україні тивають навчання "Північний буревій", де, ми повідомляли офіційно про це, Збройні сили, Національна гвардія, прикордонники відпрацьовують разом способи протидії тим загрозам, які там (у Білорусі – ред.) є. Тому, безумовно, цього виключати не треба, ми знаємо, наскільки президент Лукашенко залежний на сьогодні від Путіна. І ступінь цього впливу не можна переоцінити, тому що він надзвичайно великий. Тому так, ця загроза розглядається в тому числі", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що поразки Росії на фронті в Україні впливають на Лукашенка. Він може вести сепаратні переговори із Заходом про гарантії безпеки для себе в разі відходу від влади.

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