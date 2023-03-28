Чи існує ядерна загроза з боку Білорусі руками Путіна для України: прогноз нумеролога

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі може означати підготовку до втечі. Коли його режим у РФ закінчиться, він проситиме у Лукашенка надати йому політичного притулку.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua нумеролог Владислав Грицай.

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"Квітень — це місяць, коли основною вібрацією є демонстрація сили. Таким чином ми будемо бачити, що у квітні буде прорив, буде конфронтація на рівні світових лідерів. Тобто ми бачитимемо своєрідну позиційну атаку — коли ще немає розвитку повноцінної атаки, однак один одного суперники «промацують». Тож в квітні заяви світових лідерів будуть направлені на те, щоб одне одного трохи залякати і поставити на місце", - розповів він.

За його словами, заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі свідчить, що президент РФ Сі Цзіньпін мали домовленість. Втім, як виявилося, КНР залежні від США і фактично "кинули" Росію.

"Ми зараз бачимо, що досить багато було сподівань у росіян та путінського режиму, що Китай підтримає їх. Однак ми бачимо, що Китай насправді досить залежний і економічно, і ідеологічно від Сполучених Штатів. Там ніякого впливу російської економіки на Китай насправді немає. Насправді, якщо ми подивимося, які насправді місця займає експорт та імпорт Китай і РФ, виявиться, що це 16-те та 18-те місця. Тобто для Китаю Росія не така вже й важлива", - додав Грицай.

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Він припускає, що розміщення ядерної зброї і сама заява свідчить про два сценарії.

"Перший — не було справжніх домовленостей з Сі Цзіньпіном, тому що зараз з цією заявою путінський режим іде проти китайського «мирного плану», а отже немає в них ніякого союзу. Другий — росіяни хочуть розмістити ядерну зброю на території Білорусі, щоб їм було куди тікати. Ми зараз бачимо досить багато претензій у верхівці РФ — Пригожин, Кадиров та інші. Назріває досить великий конфлікт і зрозуміло чому. Для мене розміщення і самі заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі — ні що інше, як спроба зробити собі полігон, куди можна було б тікати. Це спроба збудувати собі шляхи для відступу. Кожен диктатор, коли закінчується його режим, просить політичного прихистку. Зазвичай такий політичний притулок готується заздалегідь", - підсумував нумеролог.

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