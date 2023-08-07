Чи має Польща має відкривати вогонь по повітряних цілях РФ та Білорусі: пояснення експерта

Том Купер нагадав, що російські винищувачі регулярно залітають у повітряний простір НАТО і становлять загрозу для цивільних літаків.

Вторгнення РФ чи Білорусі у повітряний прострів Польщі, як це сталося нещодавно з білоруськими гелікоптерами, неприпустиме. Поляки наступного разу мають відкривати вогонь.

Таку думку висловив австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, в інтерв'ю з ТСН.ua.

"Я згоден з думкою українців з цього приводу. Якщо наступного разу станеться щось подібне, то поляки мають відкривати вогонь, а питання ставити пізніше", – вважає Купер.

Аналітик нагадав, що росіяни також залітають у повітряний простір НАТО над Балтійським морем своїми винищувачами-бомбардувальниками, як-от Су-27, Су-30, а також розвідувальними літаками з вимкненою цифровою ідентифікацією.

"Це означає, що наземний контроль і більшу частина контролю трафіку НАТО чи ЄС не може їх навіть відстежити, не знає, що вони там, а значить, вони можуть залетіти в комерційні коридори й спричинити зіткнення з авіалайнерами, з абсолютно невинними пасажирськими літаками.

Отже, що має робити НАТО? Якщо НАТО скаже: добре, слухайте, якщо ви продовжите це робити, ми відкриємо вогонь. І як тільки НАТО це заявить, всі вторгнення припиняться. Так це працює з росіянами", – зазначив Том Купер.

Нагадаємо, що 1 серпня два білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею.

МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через інцидент.

Коментуючи перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі, офіційний представник Пентагону Патрік Райдер запевнив, що США "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".

Проте у США заявили, що наразі у НАТО не обговорюють можливе застосування 5 статті Альянсу через інцидент з білоруськими гелікоптерами.

Після провокаційного інциденту Польща перекинула ударні гелікоптери до білоруського кордону. Також у Міноборони Польщі попередили, що їхні військові "можуть застосувати зброю".