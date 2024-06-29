Чи мають депутати воювати: латвійський ексдепутат, що воює за Україну, здивував відповіддю

Доброволець батальйону “Карпатська Січ”, колишній депутат латвійського сейму Юріс Юраш відповів, чи не виникає в нього питання — чому він має воювати, якщо українські депутати надалі сидять в парламенті, і лише одиниці воюють.

За його словами в інтерв’ю Наталії Островській, у її авторському проєкті “НАТО”, не всім потрібно бути в окопах і воювати.

“Але кожному потрібно робити все можливе зі своєї позиції, де він перебуває, для нашої перемоги. Але саме робити. Не лише співчувати, бути солідарним на словах, “ви там, хлопці, тримайтеся”. Ми ж зараз відчуваємо і розуміємо, коли триває цей процес, новий закон про мобілізацію. І коли я чую, що тут ті, хто не хоче воювати, хто шукають причину, щоб не йти і не захищати свою державу, починають використовувати фрази “мої конституційні права це…” Ну скажіть це тим, хто два роки не вилазить з окопів, хто ще живі. Вони що не мають права, щоб їх поміняли? Прийшли інші хлопці, щоб ті могли відпочити”, — розповів військовий.

Він каже, що виходить велика несправедливість: одні воюють, а інші розмовляють про свої конституційні права та шукають різні причини, щоб не бути насправді солідарними.

“Це залежить від внутрішнього світу кожної людини, від принципів, за якими він живе, кому він служить — своєму народу, сім’ї чи грошам, статусу”, — розповів Юріс Юраш.

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