Чи мають право військкоми заходити до житла: юрист дав відповідь

Якщо представники ТЦК самовільно зайшли до помешкання, у власника є право писати заяву про незаконне проникнення на приватну територію.

Після появи скандального відео, де фігурують начебто представники військкомату одного з районів Хмельницької області, які увірвались до будинку військовозобов’язоного, юрист роз’яснив, чи дозволені законодавством такі дії.

Як виявилось, чинне законодавство трактує такі дії однозначно як незаконні.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити в приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можно розцінювати як незаконне проникнення до житла", - каже Ростислав Кравець.

До цього додає, що проникати у житло без рішення суду правоохоронні структури мають право, якщо є загроза життю чи мав місце виклик.

"Але це стосується правоохоронців, а не представників військкомата. Тобто, має місце перевищення влади та службових повноважень. Власник житла може звернутись до правоохоронних органів із заявою", - уточнив юрист.

Речниця поліції Хмельницької області Інна Глега уточнила, що правоохоронці бачили вищезазначене відео та наразі проводять перевірку викладених фактів.

Свою перевірку проводить і Хмельницький обласний Центр комплектування. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила пресслужба цього ТЦК.

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В той же час на сторінці ймовірного автора відео розгорнулась жвава дискусія щодо візиту представників ТЦК. Один з дописувачів назвав його диванним героєм, інша користувачка стала на захист та написала, що у хлопця наразі воюють два брата.

Раніше повідомлялось про те, чи відмовляться ТЦК від практики "облав" на вулиці.

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