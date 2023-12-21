Чи мобілізують головорізів для війни з окупантами: в Раді розповіли про нову ідею

У Верховній Раді запропонували мобілізовувати ув’язнених.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла, яка нещодавно спричинила багато бурхливих дискусій через заяви про українок в Європі та загалом про мобілізацію жінок.

Цього разу Безугла заявила, що, ймовірно, на війну можуть відправити ув’язнених – після того, якщо буде ухвалений відповідний законопроєкт.

"В законопроєкт додано можливість мобілізації увʼязнених і судимих. Розподіл до підрозділу – за згодою командира. Також розробляється варіант підрозділів із тих, хто відмовляється виконувати завдання у складі звичайного лінійного батальйону, наприклад. Ці підрозділи можуть виконувати особливі завдання від бойових до інженерних тощо. Пишіть пропозиції, ідеї в коментарях", – написала в соцмережі Безугла.

На запитання ТСН.ua про те, чи випустять на свободу воювати таким чином і засуджених до довічного позбавлення волі, Мар’яна Безугла відповіла нам так: "Поки що це опрацьовується. Неможливо (мобілізувати – Ред.) тих, хто засуджений за держзраду".

За її словами, не виключається можливість мобілізовувати тих, хто скоїв нетяжкі або навіть деякі тяжкі злочини.

"Це опрацьовується", – додала Безугла.

Колишній голова Державної пенітенціарної служби України, юрист Сергій Старенький каже, що, звісно, засуджені можуть принести певну користь, але є нюанси.

"З одного боку, та кількість чоловіків, яка відбуває покарання, можливо, могла б принести деяку користь і на фронті в якості військовослужбовців, – каже Сергій Старенький. – Але в цьому контексті треба розуміти плюси та мінуси всього цього".

За його словами, в Україні зараз приблизно 65 тисяч ув’язнених у колоніях і слідчих ізоляторах:

"З них приблизно 20 тисяч – це ті особи, які не засуджені та стосовно яких проводяться розслідування. Тобто ув’язнених – близько 40 тисяч. З них 4-5 тисяч – це жінки, неповнолітні, особи похилого віку. Крім них, є велика кількість в’язнів, які хворіють, мають інфекційні захворювання, які передаються від однієї людини до іншої. Тобто мобілізувати можно 5-10 тисяч ув’язнених. Я пропоную розглянути іншу можливість того, щоб ці люди були корисні для фронту. Я пропоную організувати держзамовлення для цих колоній. Ув’язнені можуть виробляти ті ж лопати для ЗСУ. Користі від людей, які відбувають покарання, буде в цьому разі більше".

В коментарі для ТСН.ua Сергій Старенький уточнив, що в Україні зараз відбувають покарання близько двох тисяч осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Понад тисячу осіб засуджені за вбивство двох або більше людей.

"Кожен з них підпише що завгодно, щоб вийти на свободу. Гарантувати, що він буде воювати….Тим паче, у нього буде в руках зброя", – попереджає Старенький.

Він додає, що на тюремному виробництві ув’язнені здатні виробляти навіть запчастини до танків і є вдалі приклади цього.

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