Чи мобілізують в Україні 3 мільйони чоловіків заради перемоги: експерти про ймовірність тотального призову

Після появи інформації про те, що в Україні мають мобілізувати 3 мільйони чоловіків заради швидшої перемоги (про це першим повідомило німецьке видання Welt із посиланням на історика Едварда Луттвака), організувавши тотальну мобілізацію, ситуацію прокоментували військові експерти – колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В лютому 2014 року Росія розпочала гібридну війну проти України. Інформаційна агресія в цій війні є дуже потужною. ІПСОшні історії постійно трапляються, їх генерують відповідні організації військового характеру з території Російської Федерації. Мета – максимально створити хаос, посіяти панічні настрої в українському суспільстві, – каже Владислав Селезньов. – Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків – з тих самих джерел. Завдання – налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Суммарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання".

До цього Селезньов додає: "Те, що мобілізація триває постійно на рівні визначених показників – це очевидно. Призиваються ті, хто потрібні, проходять навчання, після чого відправляються до бойових частин і підрозділів. Це плановий процес. Військовий стан в Україні продовжено, це означає, що мобілізаційні процеси триватимуть".

Своєю чергою Олександр Коваленко так охарактеризував нинішню ситуацію з мобілізацією в Україні: "Критичної ситуації у ЗСУ з ресурсом немає. Потреба є, але критичної ситуації немає".

Водночас Олександр Коваленко зауважив, що за версіями деяких західних ЗМІ, в Україні провалився контрнаступ і є апокаліптичні сценарії, що насправді не відповідає дійсності.

Що зміниться після заміни військкомів

За словами Владислава Селезньова, у нього, як військового експерта, немає впевненості в тому, що фронтовики, які обіймуть посади обласних військкомів (останніх президент нещодавно наказав звільнити), зможуть стабілізувати ситуацію, яка зараз є з мобілізацією.

"Пішла хвиля заміни обласних військкомів. А районні, а в містах? А голови та члени ВЛК? Я думаю, що і там треба дивитися дуже ретельно, бо працює система щодо "відмазування" тих, хто має гроші й бажання відкуповуватися", – каже Селезньов.

До цього він додає, що ЗСУ досі не мають доступу до багатьох державних реєстрів, за допомогою яких можна було б створити єдиний реєстр, за яким вести ретельний електронний облік військовозобов’язаних. За словами Селезньова, певні держоргани не діляться з військовими відповідними базами даних.

Раніше повідомлялося про те, чи мають право працівники ТЦК зупиняти громадський транспорт для вручення повісток.

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