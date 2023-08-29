Чи може людина відмовитись від повістки, якщо її вручили не за місцем прописки — адвокат дав відповідь

Відмовлятися від отримання повістки не за місцем прописки не варто. Натомість слід знати про алгоритм дій, який в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua озвучив адвокат Ростислав Кравець.

“Я б не радив відмовлятися від отримання повістки. Людина може отримати цю повістку і поїхати до свого ТЦК за місцем реєстрації і там пройти відповідну верифікацію даних і військо-лікарську комісію (якщо не проходила раніше). Співробітники ТЦК чи поліції не мають права затримувати особу та доставляти її примусово в ТЦК для з’ясування даних або проходження військово-лікарської комісії”, — говорить адвокат.

Він продовжив: “У разі, якщо людину так затримують, я б радив викликати безпосередньо представників Державного бюро розслідувань, подавати відповідну заяву. Поки заява не буде зареєстрована і поки не буде розпочате досудове розслідування, нічого не варто робити. За це не буде жодної відповідальності”.

При цьому, говорить Ростислав Кравець, треба повідомити, що особа була доставлена примусово, тобто фактично викрадена: “Представники поліції або ТЦК, які примусово доставляють осіб до ТЦК, вчиняють досить тяжкі кримінальні злочини. Люди повинні це розуміти. Поки ДБР не приїде, не зареєструє і не прийме певні міри, нічого робити не потрібно і за це людині нічого не буде”.

“Тому я і говорю, що ТЦК також повинні дотримуватися вимог законодавства, а не виконувати план, підриваючи національну економіку і ЗСУ, а також паплюжачи їх”, — резюмував адвокат.

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