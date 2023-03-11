Чи може Придністров'я звернутися до РФ за військовою допомогою і чи є загроза для України: відповідь експерта

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко не виключає, що псевдокерівники Придністров'я можуть звернутися із проханням до Росії надати їм військову допомогу, однак це буде несанкціоновано.

Таку думку Вадим Денисенко розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Росіяни не можуть собі дозволити отримати заяву про допомогу і не допомогти. А вони ніяк не зможуть допомогти. Вони насправді зараз намагаються качати ситуацію в трьох регіонах — Косово, Молдова з Придністров’ям, Грузія. Їм потрібно у всіх трьох країнах зробити дестабілізацію, адже їм потрібен ще один переговорний майданчик, крім України. Тобто крім українського питання їм треба ув’язувати Україну із іншими країнами. Свого часу їм вдалося це із Сирією, коли вони почали допомагати Асаду і США, Туреччина, Іран, Ізраїль змушені були з ними починати переговори. Тому в даному випадку вони хочуть провернути ту ж саму ситуацію, але вже на прикордонні ЄС", - зазначив він.

Втім, за словами Денисенка, поки що Росії не вдається дестабілізувати ситуацію ні в Косово, ні в Сербії, ні в Молдові.

"Зрештою, ні Косово, ні Сербія не хочуть зараз воювати. В Молдові вони пробували качнути історію через проросійські партії. Поки що їм це не вдалося. Але ситуація там досі, на жаль, залишається напруженою. Придністров’я — один із елементів підготовки до другої серії напруженої ситуації в Молдові", - впевнений експерт.

"Підготовка теракту" у Придністров'ї

Нагадаємо, 9 березня у сепаратистському регіоні на території Молдови українську спецслужбу звинуватили у спробі здійснити замах на життя неназваного посадовця псевдореспубліки. Там заявили, що у центрі столиці невизнаної республіки місті Тирасполі начебто повинна була вибухнути автівка Land Rover, начинена вибухівкою.

У СБУ відреагували на цю інформацію і назвали заяву представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки", як і будь-які інші їхні заяви, просять розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.

Влада Молдови спростувала будь-яку інформації про підготовку "теракту" в Придністров'ї.

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