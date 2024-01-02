Чи може Росія гатити по Україні взимку щодня: експерт розсекретив плани Путіна

Сьогодні, 2 січня, ракетна атака росіян по Україні продемонструвала, що армія Путіна налаштована гатити по Україні ракетами майже щодня.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, наступний удар може повторитись, як тільки окупанти знов підготують для цього своє озброєння.

"За даними ГУР у Росії станом на листопад вже минулого року був запас високоточних ракет у кількості 870 штук. З них 165 "Калібрів", близько 160 ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, 290 "Іскандерів" класифікації М, відповідно 80 "Кинджалів" і близько 150 ракет модифікації Х-22 або модернізованих Х-32. Тобто 870 ракет – це чимало", - каже Селезньов.

За словами Селезньова, ворог починає задіяти тактику комбінованих атак, які відбулись 29 грудня та сьогодні.

"Спочатку було дуже багато дронів Shahed, щоб максимально вихолостити наші систему ППО, а потім комбінований ракетний удар. Було випущено 3 "Калібри" з акваторії Чорного моря, потім 10 "Кинджалів", потім Х-101/Х-555/Х-55, "Іскандери". Ворог використовує різні типи ракет для того, щоб максимально перевантажити нашу систему ППО. Я думаю, що таку тактику він буде використовувати і далі, тому що росіянам вкрай важливо занурити Україну у темряву, максимально послабити бойові можливості українського війська шляхом знищення наших основних елементів систем ППО. Поки вони не зруйнують нашу ППО, вони не спроможні досягти якихось своїх цілей. І по-третє, росіяни намагаються максимально зруйнувати підприємства нашого оборонно-промислового комплекса та наші логістичні мережі", - описує тактику та мету росіян Селезньов.

До цього він додає, що росіяни взимку зацікавлені гатити по Україні майже кожного дня.

"Є певні моменти підготовчих та регламентних робіт. Є певний момент, пов’язаний з логістикою. Деякі ракети потрібно зняти зі зберігання, перевезти, привести в бойовий стан. Це може зайняти від кількох годин до декількох днів. Але ворог знаходиться напоготові. Я думаю, що найближчими днями, коли буде мінусова температура на рівні від -10 до -15 та коли наша енергосистема буде найбільш вразлива, росіяни будуть задіювати цю тактику", - каже військовий експерт.

На питання про можливі цілі, по яких намагались гатити росіяни, Селезньов каже, що, ворог, скоріш за все, шукав системи ППО "Patriot".

Ракетні обстріли в світлий час доби

Цю обставину Селезньов пояснює так: росіянам важливо, щоб їхні дрони подолали якомога більшу відстань, тому запускають їх в темний час доби.

"Дрони призначені також для перевантаження наших систем ППО. Ракети запускають на світанку, сподіваючись на фізичну втому операторів наших систем ППО, на виснаженість наших систем ППО після дронових атак. Шукають варіанти", - резюмує експерт.

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