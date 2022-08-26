Чи може Росія скинути з неба десант на Миколаїв: військовий експерт дав відповідь

Жданов розказав, як під час спільних навчань з білорусами розбилися два російських десантники і дві БМДшки.

У Росії вже немає можливості скинут из неба десант на Миколаїв.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жденов на своєму YouTube-каналі 26 серпня.

"Вони (росіяни – ред.) могли скинути десант парашутним способом на Гостомель чи Васильків, хоча Васильків вже, напевно, навряд чи, а от на Гостомель цілком могли викинути. Але вони цієї можливості не використали...До речі, у Василькові, але треба уточнити ці дані, кажуть, що було викидання десанту парашутним способом, але вони помилилися і кинули його на ліс. Це була якась невеличка група десанту, викинута парашутним способом з вертольотів і приземлена на ліс. Але це дані неточні. Але навіть у Гостомелі той перший десант висаджували саме у посадковий спосіб з вертольотів. Гелікоптер сідав, висаджував десант, потім наступний і так вони по черзі його висаджували", - розказав Жданов.

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На думку військового експерта, саме невпевненість в успіху та/або низький рівень підготовки не дали можливості висадки десанту.

"До речі, вони (російські військові – ред.) проводили навчання разом із білоруською армією "Союзна рішучість". Російські війська висаджували десант біля Сувальського коридору, там, де найвужчий прохід між Калінінградом та Білоруссю, і внаслідок викидання у них навіть два десантники розбилися. І дві БМДшки вщент розбилися, бо коли вони скидали техніку, парашутні системи не розкрилися. Можливо, це послужило – низька якість парашутних систем для техніки та низький рівень підготовки десанту, щоб не деморалізувати людей, що під час викидання хтось знову розіб'ється, вони і не використовують (десант – ред.)", - зазначив він.

Жданов наголосив, що скиндання з неба десанту на Миколаїв сьогодні неможливо технічно, тому що в усіх частинах повітрянодесантних військ Російської Федерації відбулася зміна особового складу внаслідок втрат.

"Причому зміна складу сталася кардинальна. І вже ті, хто сьогодні воює у складі повітрянодесантних військ, більша частина з них, швидше за все, навіть не стрибала, не має кількості стрибків і навіть не проходила дострибкову підготовку", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов також розповів, що стало першопричиною війни Росії проти України.

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