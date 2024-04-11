Чи може Росія знищити підземні сховища та залишити українців без газу: експерт пояснив

У "Нафтогазі" повідомили, що в ніч проти 11 квітня окупанти знову атакували два підземні газові сховища. Енергетичний експерт Андрій Закревський пояснив, що Росія не зможе повністю знищити їх.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Експерт пояснив, що можна знищити зовнішню інфраструктуру цих підземних сховищ, проте, щоб завдати українцям незручностей - має бути приблизно 70 масованих ракетних ударів по цих об'єктах.

"Коли їхати від Львова до Івано-Франківська можна проїхати три підземних сховища газу. А там тисячі технічних свердловин, які пов’язані між собою. Ну роздовбали вони одну свердловину. Є питання, коли вони потрапили в компресор, але у нас зараз не працює транзит і скоро він не запрацює, а тому у нас є 70 об’єктів, з яких можна забрати обладнання. Та росіяни втомляться це все стріляти. І якщо їм знадобиться 70 масованих атак – ну нехай. Зробити так, щоб ми хоч більше тижня були без газу, потрібно 70 таких обстрілів", - вважає Андрій Закревський.

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