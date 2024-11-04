Чи може Україна долучити до формули миру пункт з китайського плану про зупинку війни: Єрмак дав чітку відповідь

Андрій Єрмак наголосив, що для Ураїни дуже важливо, щоб сьогодні план закінчення війни справедливим миром був підтриманий великими гравцями.

Україна не долучатиме до формули миру пункт з китайського або з бразильського плану про зупинку війни по лінії розмежування.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у інтерв'ю Наталії Мосейчук в ефірі ТСН у межах телемарафону.

"Я казав, що у нас є своя логіка і своє принципове бачення. Для нас дуже важливо, щоби сьогодні той план закінчення війни справедливим миром дійсно був підтриманий великими гравцями. І коли це буде так, то, безумовно, це ще посилить тиск на Росію, бо вона залишиться тільки з Іраном і Північною Кореєю", – каже Єрмак.

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Відповідаючи на запитання, яка перспектива з’явитися на наступному саміті миру представникам Китаю, керівник Офісу прездинта заявив, що вважає таку перспективу абсолютно реальною.

"Я хочу сказати, що разом з міністром закордонних справ Сибігою ми мали, я вважаю, дуже гарну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Нью-Йорку. Вона, мені здається, була, по-перше, дуже змістовною, а по-друге, вона була досить неформальною, тому що ми мали можливість дуже відкрито, чесно говорити про багато питань. Мені здається, китайські колеги почули це, і мені здається, що в цьому є перспектива", – підсумував він.

Нагадаємо, Андрій Єрмак зауважив, що на проведення другого мирного саміту впливають багато факторів, зокрема і американські вибори. Він також висловився про дату та очікування від цього саміту.

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