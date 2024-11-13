Чи може Україна перемогти Росію на фронті: військовий ЗСУ відверто відповів

Військовий вважає, що Україна має шанс перемогти РФ.
Капітан ЗСУ, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко вважає, що Україна все ще може перемогти у війні проти Росії.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденці ТСН Наталії Нагорній.
Військовий наголосив, що попри проблеми в армії, він все ще вважає, що Україна може перемогти у війні проти Росії.
"Я все таки думаю, що ми ще не на тому етапі, коли всерйоз повинні думати про початок переговорів. У нас є ресурс, можливості. Ми можемо провести якісну мобілізацію, можемо знайти людей, які захищатимуть Україну. Просто потрібно змінити підходи та змінити своє ставлення до цієї війни та бачення цієї війни", - пояснив він.
Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.
Нагадаємо, "азовець" розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці.
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