Чи може Україна перемогти Росію на фронті: військовий ЗСУ відверто відповів

Капітан ЗСУ, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко вважає, що Україна все ще може перемогти у війні проти Росії.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденці ТСН Наталії Нагорній.

Військовий наголосив, що попри проблеми в армії, він все ще вважає, що Україна може перемогти у війні проти Росії.

"Я все таки думаю, що ми ще не на тому етапі, коли всерйоз повинні думати про початок переговорів. У нас є ресурс, можливості. Ми можемо провести якісну мобілізацію, можемо знайти людей, які захищатимуть Україну. Просто потрібно змінити підходи та змінити своє ставлення до цієї війни та бачення цієї війни", - пояснив він.

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.

Нагадаємо, "азовець" розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці.

Читайте також: