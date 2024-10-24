Чи може Україна повернути ядерну зброю та якою буде ціна такого кроку

Якби історія пішла інакше і Україна не відмовилась від власної ядерної зброї на початку 90-х, все могло б бути інакше.

Україна швидко відновить ядерну зброю. Таку інформацію почали розганяти журналісти німецького видання "Білд", одразу після виступу Володимира Зеленського у Брюселі.

Який ядерний потенціал мала Україна на початку 90-х, чому стала насправді єдиною країною в історії, яка відмовилась від ядерної зброї, чи реально її відновити і головне - чи насправді це матиме сенс - у матеріалі ТСН.ua

"Ми не збиралися створювати загрозу світу і ніякої ядерної зброї. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що від деяких медіамайданчиків був вкид такої інформації і тому хочу, щоб нас розуміли дуже правильно. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапешського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку і територіальну цільність України", - сказав президент.

"Вже 1992 року, в грудні місяці, враховуючи постанову Верховної Ради України щодо гарантій безпеки через заступника держсекретаря, було передано українському послу у Вашингтоні ноту, яка свідчила про те, що Штати готові сприяти входженню України без'ядерної в НАТО, як гарантії безпеки України, замість ядерної зброї", - нагадав Юрій Костенко, колишній міністр охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки.

До роззброєння ми мали третій у світі ядерний потенціал. І тоді з нашими міжконтинентальними ракетами рахувалися всі. Адже усього за 25 хвилин вони здатні були дістати будь-якої цілі на відстані 11 тисяч кілометрів.

Всього в нас було 176 межконтинентальних ракет, по кілька тисяч стратегічних і тактичних ядерних боєзарядів та близько чотирьох десятків стратегічних бомбордувальників, які розпиляли під пильним наглядом американців.

Ми повірили у захист і 1992 року передали Росії всі тактичні ядерні боєприпаси для знищення і за два роки підписали Будапештський меморандум. Ще за два роки Україна повністю виконала свої зобов'язання і, ймовірно назавжди, втратила статус "ядерної країни". Це зіграло з майбутнім України злий жарт: вже майже 10 років, як один з гарантів безпеки методично вбиває українців і захоплює наші території.

Нині багаточисельні соціологічні опитування вказують на те, що більшість українців мріють про відновлення ядерного статусу.

"На сьогоднішній момент це нереально... Якщо говорити про два види так званих класичних ядерних бомб, так званих ядерних зарядів - це плутоній і уран. Плутоній взагалі складніше - там треба використовувати реактори, в нас вони всі під контролем МАГАТЕ, ми - не Іран, ми не ховаємо ядерні обєкти. Далі, ми не виготовляємо власного ядерного палива, у нас не має технології реалізованої збагачення уранової руди", - пояснив Вадим Черниш, керівник Центру безпекових досліджень "Сенс".

А ще в нас немає підводних човнів, стратегічних ТУшок та власних супутників. Та найголовніше - це довго і аж надто дорого. До прикладу - ізраїльскі спецслужби з'ясували, що Іран розпочавши ядерну програму напочатку 90-х, років за 20 років зумів зробити всього 5 ядерних боєголовок, вартість яких експерти оцінюють від 100 до 150 мільярдів долларів.

Тому виготовляти "ядерку" - не на папері, а для реального стримування - ми як би і хотіли, то навіть у найближчій перспективі, просто не змогли б. А зважаючи на те, що Україна не збирається порушувати міжнародні договори, єдиний правильний вихід - якнайшвидше доєднання до НАТО, клубу - колективної безпеки. Де найміцніші економіки, як один з елементів стримування мають і ті таки - ядерні арсенали.