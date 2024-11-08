Чи може Україна вийти з ООН через візит Гутерреша до Росії: Сергій Кислиця зробив заяву

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна не може вийти з ООН через діяльність генсека Антоніу Гутерреша, зокрема через його візит до Росії.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Сергій Кислиця зазначив, що генсек ООН – дуже досвідчений політик.

"Ми подивимося, чи керівництво секретаріату ООН знайде спосіб, як вийти з цієї прикрої ситуації, тому що наслідки її відчутні. Україна не може розвернутися спиною до всієї організації через прикрі події, які сталися в Казані. Насправді я скажу вам, що це наші вороги й опоненти, які б мріяли про те, щоб Україна розвернулася спиною до організації і не брала участі в цих дебатах, які відбуваються в Нью-Йорку, в Женеві, у Відні. Тому що наша участь, вона дратує наших опонентів і вона змушує наших опонентів відповідати на ті складні запитання, які ми ставимо", – сказав він.

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