Чи може Україна вийти з ООН через візит Гутерреша до Росії: Сергій Кислиця зробив заяву

Кислиця прокоментував діяльність Гутерреша.
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна не може вийти з ООН через діяльність генсека Антоніу Гутерреша, зокрема через його візит до Росії.
Про це він сказав у коментарі ТСН.
Сергій Кислиця зазначив, що генсек ООН – дуже досвідчений політик.
"Ми подивимося, чи керівництво секретаріату ООН знайде спосіб, як вийти з цієї прикрої ситуації, тому що наслідки її відчутні. Україна не може розвернутися спиною до всієї організації через прикрі події, які сталися в Казані. Насправді я скажу вам, що це наші вороги й опоненти, які б мріяли про те, щоб Україна розвернулася спиною до організації і не брала участі в цих дебатах, які відбуваються в Нью-Йорку, в Женеві, у Відні. Тому що наша участь, вона дратує наших опонентів і вона змушує наших опонентів відповідати на ті складні запитання, які ми ставимо", – сказав він.
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